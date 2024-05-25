خداحافظی ابدی با مردی که مرهم درد محرومان بود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهید راه خدمت آیت الله ابراهیم رئیسی از جمله مسوولانی بود که همواره بین مردم بوده و دغدغه حل مشکلات آنها به ویژه محرومان را داشت و محرومت‌زدایی و برپایی قسط و عدل کلیدواژه خیلی از سخنرانی‌های وی است.

هیچ چیز به اندازه رضایت مردم لبخند رضایت بر لبانش نمی‌نشاند

در همین خصوص استاندار فارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هیچ چیز به اندازه خدمت به مردم و دیدن لبخند رضایت مردم، لبخند بر لبان آیت‌الله رئیسی نمی‌نشاند و این شهید سعید و سعادتمند در خدمت به مردم سر از پا نمی‌شناخت و در دوران خدمت خود به نقاطی از کشور سفر کرد که برخی از آن مکان‌ها تا آن روز هیچ مسؤولی را به خود ندیده بودند.

نماینده عالی دولت در فارس گفت: وی از عمق جان به مردم عشق می‌ورزید و از خدمت به مردم خسته نمی‌شد و حین سفرها یا حضور در جلسات و … اگر فرد نیازمند، محروم، سالخورده یا کارگری در مسیرش قرار می‌گرفت متواضعانه می‌ایستاد و به درد دل‌هایش گوش می‌داد.

ایمانیه افزود: آیت الله رئیسی خدمت به خلق و گره‌گشایی از کار مردم را یک وظیفه دینی و انسانی می‌دانست و هیچگاه منافع مردم را فدای مصالح خواص نمی‌کرد و مردم همواره برای وی ارجح بود.

وی افزود: رئیس جمهور با عافیت‌طلبی و آسوده‌خواهی میانه‌ای نداشت و در عین حال نا امیدی و خستگی را نیز بر نمی‌تافت و همواره خواهان سرعت عمل در امور و امید به آینده بود.

خدمت بی‌منت و خستگی‌ناپذیری دو ویژگی آیت‌الله رئیسی بود

ابراهیم عزیزی منتخب مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم نیز در خصوص مهمترین ویژگی‌های رئیس جمهور فقید و شهید به خبرنگار مهر با اشاره به دغدغه‌مندی و دلسوزی رئیس جمهور شهید گفت: خدمت بی منت به خلق الله بدون هیاهو از جمله ویژگی‌های آیت الله رئیسی بود.

ابراهیم عزیزی افزود: مرحوم رئیسی زمانی که دولت را تحویل گرفت با شیوع کرونا و… مواجه بود و در ادامه نیز تنگناها و مشکلات فراوانی فراروی وی بود اما با این حال وی لحظه‌ای از خدمت ننشست.

عزیزی با بیان اینکه مهرماه سال گذشته و در جریان دومین سفر استانی رئیس جمهور به فارس به ایشان گفتم رمز پیشرفت استان فارس در تغییر نگاه به این استان است و باید به فارس به عنوان استانی که در خیلی جنبه‌ها محروم و فقیر مانده نگاه کرد و رئیس جمهور هم با دقت به حرف‌های بنده گوش داده و قول پیگیری داد.

وی مصداق بارز جهاد فی سبیل الله و خدمت به محرومان بود

رئیس کل دادگستری فارس نیز از منظر قضائی به این بُعد از شخصیت آیت الله رئیسی یعنی مردمی بودن اشاره کرد و در پیام تسلیتی که در پی شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش صادر کرد گفت: «اینک جان‌هایی پاک، آراسته با نور قرآن و عشق به اهل بیت (ع) و خادمینی از جان گذشته در راه خدمت به مردم و آبادانی میهن اسلامی روی از سرای خاکدان برگرفتند و به سرچشمه فیض رحمانی دیده برگشودند و به وصال حقیقت پیوستند.

زندگی پربار شهید عرصه خدمت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی مصداق بارز جهاد فی سبیل الله در همه عرصه‌های قضائی و اجرایی کشور به خصوص خدمت به محرومان جامعه بود و بی تردید شهادت در روز ولادت ولی نعمتش حضرت امام رضا (ع)، پاداشی شایسته برای چنین مجاهدت‌هایی است.

برای توسعه استانی پهناور و پرجمعیت و سرشار از منابع و معادن و نیروی انسانی و در عین حال دارای تنوع قومی، زبانی و آب و هوایی مثل فارس دشوار می‌توان نسخه واحدی نوشت.

استانی که هم دارای معادن بسیاری است و هم بیشترین آثار ثبت شده ملی و جهانی را در خود دارد و در عین حال در بسیاری از محصولات باغی و کشاورزی رتبه اول کشور است.

طرح آمایش سرزمینی هم شاید نتواند نسخه گره‌گشایی از استان فارس ارائه بدهد اما آیت‌الله رئیسی با درایت و تیزبینی خاصی در دو سفرش به استان فارس در عین توجه به محرومان پیگیر امور دیگر اقشار نیز بود.

با همه این اوصاف هیچ چیز به اندازه مرور مصوبات سفر هیأت دولت به فارس به ویژه سفر دوم رئیس جمهور دولت دوازدهم به فارس میزان عملکرد وی در حوزه برقراری عدالت و محرومیت‌زدایی را مشخص نخواهد کرد.

کدام طرح‌ها در سفر رئیس جمهور به شیراز مصوب شد

معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص برخی مصوبات سفر رئیس جمهور در مهرماه ۱۴۰۲ به استان فارس به نفع عامه گفت: تکمیل آبرسانی به شهرهای ارسنجان، احداث بیمارستان‌های شهر رستم و فسا و تکمیل پروژه‌های ریلی و جاده‌ای مثل ۵۰ کیلومتر از محور جهرم - لار، بزرگراه نی‌ریز - قطرویه، قیر و کارزین بخشی از مصوباتی بود که بیشتر هدف آن طبقات متوسط و محروم است.

پایان یافتن عملیات گازرسانی به بیش از ۱۰۰ روستا، ۶ شهر و ۴۴۰ واحد صنعتی و تکمیل بیش از ۲۵۰ پروژه در حوزه‌های مختلف از جمله آموزشی، ورزشی، بهداشتی، راه و شهرسازی و آبرسانی از جمله دیگر اقداماتی است که در سفر رئیس جمهور به شیراز اتفاق افتاد.

وی در ادامه گفت: بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های مختلف اقتصادی و عمرانی به بهره برداری رسید که رشد بسیار خوبی را نسبت به قبل نشان می‌دهد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور تاکید زیادی بر جلب رضایت محرومان دارد گفت: تکمیل خطوط متروی شیراز، تکمیل پایدار آب شهر شیراز و کمک به توسعه شهر جدید صدرا از دیگر اقداماتی است که توسط رئیس جمهور پیگیری شده است.

تکمیل عملیات آبخیزداری، آبیاری و ز‎‌ه‌کشی و مرمت و احیای قنوات، تکمیل بیمارستان خاتم الانبیا، بیمارستان سرطان شهر صدرا، بیمارستان اعصاب و روان شیراز، توسعه ترمینال فرودگاه‌های شیراز، داراب و آباده، تکمیل محور زرقان به خانه‌زنیان، طرح‌های عادی روستایی و طرح‌های آبرسانی برای نقاط حادثه خیز یا دوردست از جمله دیگر مصوباتی بود که رئیس جمهور قول داد با همان اعتبار ۲۶ هزار میلیارد تومانی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.