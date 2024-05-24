سلمانی: یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم/ شرایط خوبی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین سلمانی در پایان دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان که با برتری ۴ بر ۳ پرسپولیس همراه شد، اظهار داشت: شرایط در نیمه اول سخت شد اما خدا را شکر توانستیم ۳ امتیاز بازی را بگیریم و به صدر جدول برویم.

او ادامه داد: شرایطی خوبی برای بازگشت به میادین دارم اما نظر نهایی را کادر فنی تیم می‌دهد. به نظرم بازگشتم فصل بعد باشد خیلی بهتر است.

بازیکن مصدوم تیم پرسپولیس در رابطه با اتفاقات بین دو نیمه در رختکن پرسپولیس گفت: پیروزی در این بازی بزرگی پرسپولیس را نشان می‌دهد. پیش از این هم گفته‌ام که شخصیت و بزرگی تیم‌ها به این بازی‌ها بستگی دارد و ما بازی ۳ بر صفر عقب افتاده را توانستیم با پیروزی پشت سر بگذاریم.

سلمانی در خصوص قضاوت داور گفت: داوری مشکلی نداشت و به نظرم قضاوت خوبی را شاهد بودیم.

او در پایان تصریح کرد: با پرسپولیس قرارداد دو ساله دارم که یک سال آن به پایان رسید و یک سال دیگر باقی مانده است.