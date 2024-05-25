به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز محله الزیتون واقع در جنوب شرق شهر غزه را بمباران کردند.

جنگنده‌های این رژیم همچنین اردوگاه الشابوره در مرکز شهر رفح در جنوب نوار غزه را زیر آتش گرفتند.

در جریان بمباران مناطق غربی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه تعدادی از شهروندان بی گناه فلسطینی زخمی شده و تعدادی دیگر نیز به شهادت رسیدند. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز مناطق مرزی میان دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد.

خانه‌های مسکونی در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه نیز شاهد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی بود.

در جریان بمباران این خانه‌ها در شمال اردوگاه النصیرات چندین فلسطینی به شهادت رسیده و چند تن دیگر نیز زخمی شدند.