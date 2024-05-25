چگونگی پیاده سازی مصرف بهینه‌ انرژی در استان کرمان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فهیمه افضلی: هرچند که در صنایع مختلف از سوخت برای مصرف انرژی بهره گرفته می‌شود اما معمولاً مصرف انرژی از برق تأمین می‌شود، از تلویزیون، اینترنت و دستگاه‌های مختلف گرفته تا وسایل خانگی که تأثیر بسزایی در مصرف انرژی دارند.

حمید علیزاده مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار داشت: با توجه به شدت مصرف انرژی در کشور، محدودیت منابع سوخت فسیلی و آلودگی زیست محیطی ناشی از آن، توجه به بهره‌وری و بهینه سازی مصرف انرژی ضروری است.

۹۵ درصد تولید برق کشور با مصرف سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود

وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی و با مصرف سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود، افزود: چنین میزان مصرفی هم آلودگی زیست محیطی را به دنبال دارد و هم روند رو پایان این منابع محدود را سرعت می بخشد.

علیزاده تصریح کرد: در جهت بهره مندی عادلانه مردم از یارانه انرژی، تعرفه برق مشترکان پرمصرف بصورت پلکانی افزایش می‌یابد، بنابراین مناسب‌ترین رویکردها در جهت مدیریت مصرف برق در بخش خانگی است.

بیش از ۴۰ درصد مصرف برق مربوط به سیستم‌های سرمایشی است

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت: باتوجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد مصرف برق مربوط به سیستم‌های سرمایشی است، به همین جهت این امر سبب ناترازی انرژی در ماه‌های گرم سال می‌شود.

وی ادامه داد: شبکه تغذیه کننده مشترکین شامل تمامی تعرفه‌ها و خدمات از جمله بخش‌های خدمات عمومی، بهداشتی و درمانی است که جهت تأمین برق پایدار به مصرف بهینه برق در تمامی بخش‌ها نیاز داریم.

علیزاده با بیان اینکه مشترکین برق با اقدامات ساده می‌توانند مصرف بهینه داشته باشند، گفت: از این موارد می‌توان به استفاده از لوازم پرمصرف در ساعات کم باری، استفاده از لامپ‌های کم مصرف، نصب سایه بان بر روی کولرهای آبی و بکارگیری دور کند کولر و تنظیم دمای کولرهای گازی در دمای آسایش یا ۲۴ درجه سانتیگراد اشاره کرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان به ساعات اوج مصرف برق نیز اشاره و یادآوری کرد: ۴ ساعت اولیه شب در تمامی روزها، ساعات اوج مصرف برق است که در تابستان به واسطه ورود لوازم سرمایشی ساعات ۱۲ ظهر تا ۱۸ نیز به ساعات اوج مصرف افزوده می‌شود.

علیزاده به الگوی مصرف نیز اشاره و بیان کرد: در ماه‌های گرم (از ابتدای خرداد الی پایان شهریورماه) الگوی مصرف برق برای مشترکین خانگی در مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت است.

مشترکین خانگی با رعایت الگوی مصرف برق یارانه دریافت می‌کنند

وی با بیان اینکه مشترکین خانگی با رعایت الگوی مصرف برق از یارانه انرژی برخوردار می‌شوند، گفت: همچنین مشترکین پرمصرف به صورت پلکانی از یارانه انرژی کمتری برخوردار خواهند شد.

علیزاده تاکید کرد: کلیه مشترکین خانگی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند علاوه بر پاداش صرفه‌جویی، با شرکت در پویش‌های مربوط به صنعت برق و کسب امتیاز، از جوایز ارزنده‌ای برخودار خواهند شد.

وی پویش‌های صنعت برق را متعدد خواند و بیان کرد: از جمله می‌توان به پویش با انرژی، اشاره کرد که مشترکین با نصب اپلیکیشن با انرژی، انجام مأموریت‌های روزانه و ثبت کیلووات مصرفی می‌توانند از امتیاز لازم برخوردار شده و در قرعه کشی شرکت کنند.

پویش همیار انرژی ویژه دانش آموزان برگزار می‌شود

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از برگزاری پویش همیار انرژی ویژه دانش آموزان خبرداد و عنوان کرد: این پویش از تاریخ ۱۵ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در پیام رسان شاد برگزار می‌شود.

علیزاده گفت: این پویش با هدف استفاده از ظرفیت دانش آموزان برای مدیریت مصرف بهینه برق طراحی شده است.

وی ادامه داد: دانش آموزان وظیفه دارند در این دوره زمانی (به مدت ۲۱ هفته)، نسبت به کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق، خانواده‌های خود را تشویق کنند.

علیزاده تاکید کرد: در همین راستا به ازای هر مدرسه دو نماینده معرفی خواهند شد که این نمایندگان موظفند دانش آموزان را نسبت به جزئیات پویش آگاه و آنان را برای مشارکت در پویش تشویق کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان اظهار داشت: دانش آموزان از طریق پیام رسان شاد می‌توانند وارد پویش شده و حساب کاربری خود را ایجاد کنند.

وی بیان کرد: پس از ایجاد حساب کاربری کارت دیجیتال تحت عنوان کارت همیار با انرژی دریافت خواهد شد، این کارت شامل ۵ ستاره بوده که با فعالیت دانش آموزان، ستاره‌ها فعال می‌شود و آنها می‌توانند در حساب کاربری ایجاد شده شناسه و مصرف برق هفتگی خود را ثبت کنند.

علیزاده خاطرنشان کرد: در این پویش همچنین فعالیت‌های متنوعی برای دانش‌آموزان تعریف شده که به ازای مشارکت در این فعالیت‌ها امتیاز دریافت می‌کنند.

وی با یادآوری اینکه کسب هر ۱۰۰ امتیاز یک ستاره از ۵ ستاره کارت همیاری دانش آموز را فعال خواهد کرد، ا دامه داد: به طور کلی تعداد ستاره‌های دریافتی دانش آموزان، کاهش مصرف خانوارهای آنان و تعداد دانش آموزان مشارکت کننده هر مدرسه در طرح، مبنای قرعه‌کشی و دریافت هدیه خواهد بود.

با مدیریت مصرف برق، خاموشی نخواهیم داشت

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در رابطه با این سوال که آیا تابستان سال جاری نیز با قطعی برق در استان کرمان مواجه خواهیم شد؟ گفت: چنانچه مردم رعایت کرده و مدیریت مصرف داشته باشند قطعاً خاموشی نخواهیم داشت و قطعی برق در صورتی اتفاق می‌افتد که مشکل فنی در شبکه ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه مصارف لوازم سرمایشی بیشترین سهم مصرف در بخش خانگی و تجاری را دارند، با مشارکت مردم در طرح‌های بهینه سازی و رعایت الگوی مصرف برق، با خاموشی مواجه نخواهیم شد.

علیزاده سپس به اقلیم‌هایی که برای مشترکین خانگی تعریف شده است اشاره و اظهار کرد: این اقلیم‌ها شامل دو دسته عادی و گرمسیر می‌شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ادامه داد: اقلیم گرمسیر در دسته‌های یک، دو، سه و چهار تعریف شده و بخش‌هایی از مناطق جنوبی استان کرمان مشمول تعرفه گرمسیر می‌شوند.

وی گفت: شمال استان کرمان شامل شهرستان‌های کرمان، رفسنجان، انار، زرند، کوهبنان، شهربابک و راور است که جز مناطق عادی محسوب می‌شوند.

علیزاده در ادامه افزود: به غیر از بخش گرمسیر شهداد، در سایر مناطق الگوی مصرف برق در ایام گرم سال ۳۰۰ کیلووات ساعت است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان بیان کرد: در خصوص همکاری صنایع و چاه‌های آب کشاورزی نیز براساس مصوبه هیئت وزیران، برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

مشترکین کشاورزی و صنعتی در مدیریت پیک بار مشارکت می‌کنند

وی تاکید کرد: از این رو مشترکین چاه‌های آب کشاورزی با برداشت آب متناسب با ساعات مجاز در پروانه بهره برداری و واحدهای صنعتی نیز با جابجایی شیفت کاری، در برنامه‌های مدیریت پیک بار مشارکت خواهند داشت.

علیزاده افزود: در بخش صنعت و کشاورزی مشترکین می‌توانند با احداث و بهره برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از شمول برنامه‌های مدیریت بار خارج شوند.

وی در پایان گفتگوی خود با خبرنگار مهر تاکید کرد: ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر صنایع دارای ۳۵ درصد بیشینه دیماند مصرفی و بخش چاه‌های آب کشاورزی دارای ۸۰ درصد دیماند مصرفی است.

از آنجا که بخشی از انرژی در رفاه انسان تأثیر مستقیم دارد، وجود تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تهویه و ابزارآلات قدرتمندتر برای زندگی بشر امروزی ضروری است، بنابراین بایستی به نحوی مصرف انرژی بهینه شود، چه از طریق روش‌های درست استفاده و چه از جهت بهینه سازی دستگاه‌ها و به حداقل رساندن مصرف انرژی.

بهینه سازی تجهیزات همان مدیریت دارایی تلقی می‌شود، روش مؤثر مدیریت دارایی کمک می‌کند تا ضمن در دسترس بودن دارایی‌ها و کاهش خطرات، زمینه کاهش مصرف انرژی، کمک به اقتصاد خانواده و افزایش رفاه خود و جامعه نیز فراهم شود.

بهینه‌سازی در کاهش اتلاف انرژی مؤثر است

در همین رابطه مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان بر اهمیت بهینه‌سازی در کاهش اتلاف و مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد.

محمدرضا سلیمانی گفت: طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۹۵۶ واحد موتورخانه در سطح استان کرمان بهینه‌سازی شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد ۴۳۷ واحد موتورخانه در مجتمع‌های مسکونی، ۷۷ واحد موتورخانه در مجتمع‌های تجاری، ۴۱۰ واحد موتورخانه در ادارات و سازمان‌های اداری و ۳۲ واحد موتورخانه در مراکز اقامتی گردشگری بهینه‌سازی‌شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان اعلام کرد: مشترکان دارای سیستم حرارت مرکزی موتورخانه، می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.goc.nigc.ir در این طرح ثبت‌نام کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.