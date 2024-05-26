بلاتکلیفی فدراسیون دوومیدانی اجازه نداد سهمیه المپیک را بگیرم

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره رقابت‌های دوومیدانی غرب آسیا طی روزهای ۹الی۱۲ خرداد به میزبانی شهر بصره در کشور عراق برگزار خواهد شد. تیم ملی دوومیدانی ایران هم که ابتدا قرار بود با ۴۲ دونده در این مسابقات حضور پیدا کند با انصراف الناز کمپانی رکورددار دوی ۶۰ و ۱۰۰ متر با مانع ایران به صورت زمینی راهی بصره خواهد شد.

الناز کمپانی در گفت وگو با خبرنگار مهر در واکنش به اعزام زمینی ملی پوشان به مسابقات غرب آسیا اظهار داشت: دلیل انصراف من نحوه اعزام فدراسیون بود. شب با ما تماس گرفتند و گفتند صبح باید در تهران باشیم که به صورت زمینی عازم عراق شویم. این درحالی است که قاعدتا قبل از اعزام هر فردی باید یکسری آمادگی سفر را داشته باشد؛ به همین خاطر به صورت کتبی نامه زدم و اعلام کردم که قصد حضور در این مسابقات را ندارم. من شیراز هستم و به راحتی می‌توانستم خودم را به عراق برسانم ولی فدراسیون تصمیم داشت تیم را یکجا اعزام کند.

رکورددار دوی ۶۰ و ۱۰۰ متر با مانع ایران در پاسخ به این پرسش که چرا چند سالی است از دنیای قهرمانی فاصله گرفتید؟ گفت: حدود چهار سال است که فقط تمرین می‌کنم و در مسابقات نیستم. اکثرا تمریناتم در پارک است و اخیرا هم فقط در مسابقات داخل سالن آسیا شرکت کردم. در چهار سال گذشته دوومیدانی روزهای خوبی نداشت و بشخصه انگیزه برای ادامه نداشتم.

وی افزود: یک روز برای سفری در فرودگاه بودم که مسوولان فدراسیون را آنجا دیدم. آنها برای استقبال از کشورهایی آمده بودند که برای حضور در جام نوروزگاه به ایران سفر کرده بودند. همانجا گفتم اسم من را در لیست بازیهای آسیایی رد کنید و اگر نتوانستم رکورد مد نظر را ثبت کنم قاعدتا اعزام هم نمی‌شوم. همان روز فدراسیون به من گفت حتما این کار را انجام می‌دهد و من شروع کردم به تمرینات و شرکت در برخی مسابقات ولی پس از رفتن صیامی و آمدن داوری متوجه شدم اصلا اسم من رد نشده بود.

کمپانی ادامه داد: داوری گفت تلاش می‌کند که نام من هم وارد لیست شود ولی دیگر دیر شده بود. همین کارهای فدراسیون در این مدت باعث شد من بازیهای آسیایی، رقابت‌های قهرمانی آسیا و مسابقات تایلند را از دست بدهم و در نهایت نتوانم حتی به المپیک فکر کنم. این درحالی است که اگر اطلاع رسانی فدراسیون درست بود الان ما حداقل ۴ دونده زن المپیکی داشتیم. فدراسیون دوومیدانی با نحوه اطلاع رسانی، برنامه ریزی برای مسابقات و تغییر مدام سرپرست هدفی که برای کسب سهمیه المپیک داشتم را خراب کرد.

ملی پوش دوی با مانع ایران در پایان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قصد دارد پس از این در حوزه مربیگری فعالیت کند؟ گفت: در حال حاضر خیر چنین تصمیمی ندارم. تمرین می‌کنم و آماده مسابقات هستم البته و متاسفانه از اسفند ۱۴۰۲ تا به امروز فدراسیون هیچ مسابقه داخلی را برگزار نکرده است که اصلا اتفاق خوبی نیست.