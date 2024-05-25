شهید امیرعبداللهیان در میدان دیپلماسی به عنوان یک مجاهد عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «ابراهیم محمد الدیلمی» سفیر یمن در مراسم بزرگداشت شهید امیرعبداللهیان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی، امیرعبداللهیان و دیگر همراهان ایشان گفت: گواهی می‌دهم که آقای امیرعبداللهیان در میدان دیپلماسی به عنوان یک مجاهد عمل کردند. ایشان یک برادر عزیز و استادی بزرگوار بودند.

وی افزود: در این مدت کسانی که در راه قدس شهید شدند گواه می‌دهم که آقای امیرعبداللهیان در رأس شهدایی بودند که در جنگ با کفار قرار داشتند. من اقرار می‌کنم وقتی که ایشان به عنوان وزیر خارجه تعیین شدند، ایشان سفیر تمام کشورهای اسلامی در جامعه بین‌الملل یک عمل بزرگ داشتند و آن مبارزه با استکبار بود. ایشان در حوزه دیپلماتیک یک فرد شجاع بودند.

سفیر یمن ادامه داد: در بدو امر وقتی ایشان وزیر خارجه ایران شدند همه تشکیک می‌کردند که آیا می‌تواند این بار بزرگ را به دوش بکشد و بتواند سیاست خارجی را پیش ببرد؟ اما من تاکید می‌کردم که ایشان می‌توانند سیاست خارجی ایران را به پیش ببرند.

وی با بیان اینکه شهید رئیسی و امیرعبداللهیان الگویی در عمل و اخلاق بودند، گفت: آنها توانستند این قطار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را متوقف سازند و نگذارند آنها به هدف خود برسند. کسانی که روابط عادی با رژیم دارند خوشحال می‌شوند که آقای رئیسی و امیرعبداللهیان دیگر نیستند.

الدیلمی همچنین اظهار داشت: ایمان دارم به سیاست خارجی ایران که روابط عادی سازی با رژیم را متوقف سازد و کسانی که در امور قرار دارند بتوانند روابط ایرانی و عربی را به خوبی پیش ببرند.

وی با بیان اینکه آقای امیرعبداللهیان مدرسه‌ای دیپلماتیک بود، گفت: من شخصاً یک دوست عزیز را از دست دادم ولی اطمینان دارم که راه مجاهدت و مقاومت ایران ادامه خواهد یافت.

سفیر یمن افزود: من سه دیپلمات بعد از شهادت حاج قاسم شناختم که راهشان و عملشان خارق العاده بود. اول سفیر شهید ایران در یمن است که ایشان به امور دنیوی فکر نمی‌کردند و فقط به فکر شهادت بودند. نفر دوم آقای شیخ الاسلام بودند که بر اثر کرونا جان باختند. نفر سوم، آقای امیرعبداللهیان بودند که بعد از شهادت حاج قاسم در راه شهادت و در راه امام حسین بودند.

الدیلمی گفت: آقای امیرعبداللهیان راه را می‌دید و روشن بود که انتهای آن شهادت است.

امرودی: امیرعبداللهیان اخلاق دیپلماتیک داشت

در ادامه این مراسم حجت الاسلام امرودی، مشاور فرهنگی شهید امیرعبداللهیان گفت: معمولاً افراد را زمان حیاتشان نمی‌شناسند. امیرعبداللهیان از این جنس بود. متدلوژی شناخت افراد را یا باید از رفتار و گفتارشان و یا از نوشته‌ها و دشمنانشان بشناسید.

وی خاطرنشان کرد: بعد از طوفان الاقصی در حال سفر به منطقه بودند و گفتم نروید، می‌زنند شما را. در پاسخ گفت «شاید یک وزیر شهید از یک وزیر زنده برای جمهوری اسلامی فایده‌اش بیشتر باشد.»

مشاور شهید امیرعبداللهیان ادامه داد: باور داشتن، توکل داشتن، امید داشتن اینها از صفات ایشان بود. او اخلاق دیپلماتیک داشت. میدان و دیپلماسی هر دو با هم جواب می‌دهد و داد. تعریف ما از میدان فقط نظامی نیست. ایشان به دیپلماسی ورزشی و دیپلماسی سینما توجه داشت.

امرودی خاطرنشان کرد: دشمن دنبال یک جنگ پایدار پر هزینه بین ایران و پاکستان، ایران و آذربایجان و ایران و افغانستان بود. امروز می‌بینید که امروز همه اینها عزای عمومی اعلام می‌کنند.

وی با تشریح اوضاع منطقه گفت: امروز حزب الله و یمن از حماس حمایت می‌کنند. امروز از آن چیزی که دشمن دنبالش بود تا وحدت ایجاد نشود، از آن گذشتیم. امروز ایران نخ تسبیح مقاومت است. فلسطین امروز کلید رمزآلود فتح دیپلماتیک دنیاست. هشدارها را به منطقه چه کسی می‌داد؟ امیرعبداللهیان به نماینده بی ادب و گستاخ رژیم در سازمان ملل می‌گفت و هشدار می‌داد اگر خطا کنید پاسخ ما پشیمان کننده خواهد بود. این می‌شود دیپلمات انقلابی.