تخصیص ۲.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای واردات کالاهای اساسی و دارو دو میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۵ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار و برای خدمات ۲۳۳ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.

بالسینی بیان کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی دو میلیارد و ۱۶۴ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۳۹۳ میلیون دلار و در مجموع دو میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۸۳۵ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۷۷۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۴۳۸ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۴۰۵ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۳۰۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۴۸۳، ۱۰۳، ۳۸۵، ۲۸۲ و ۱۷ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۴ خرداد ماه سال جاری دریافت کرده‌اند. نرخ تأمین ارز در سامانه نیما ۴۱ هزار تومان و در سرفصل واردات در مقابل صادرات نرخ به صورت توافقی است. علاوه بر این گروه‌ها، دو میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار ارز نیمایی و ۶۱۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۸۱۱ تومان، یورو با نرخ ۴۸ هزار و ۶۲۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۰۱ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۸۴۰ تومان، یورو با نرخ ۴۵ هزار و ۴۰۲ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۳۹۲ تومان بود.