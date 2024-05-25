در ادامه رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۴ تیمهای ژاپن و ایتالیا از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شنبه شب، پنجم خرداد به مصاف هم رفتند که در پایان ژاپن شکست خورد.
شاگردان فیلیپ بلین در ژاپن که تا پیش از این دیدار در سه بازی گذشته خود به پیروزی رسیده بودند، امشب مقابل ایتالیا تنها در ست اول ۲۵ بر ۲۳ پیروز شدند.
ساموراییها در سه ست دیگر با نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۷ مغلوب ایتالیا شدند.
در دیگر مسابقه امشب که به صورت همزمان از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه آغاز شد، تیمهای آمریکا و بلغارستان به مصاف هم رفتند که در پایان بلغارستان توانست سه بر یک با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱ برنده شود.
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