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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۲۹

لیگ ملت‌های والیبال؛

ایتالیایی‌ها ترمز سامورایی‌ها را کشیدند/بلغارستان پیروز میدان شد

ایتالیایی‌ها ترمز سامورایی‌ها را کشیدند/بلغارستان پیروز میدان شد

در ادامه مسابقات لیگ ملت‌های والیبال تیم‌های ایتالیا و بلغارستان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۴ تیم‌های ژاپن و ایتالیا از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شنبه شب، پنجم خرداد به مصاف هم رفتند که در پایان ژاپن شکست خورد.

شاگردان فیلیپ بلین در ژاپن که تا پیش از این دیدار در سه بازی گذشته خود به پیروزی رسیده بودند، امشب مقابل ایتالیا تنها در ست اول ۲۵ بر ۲۳ پیروز شدند.

سامورایی‌ها در سه ست دیگر با نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۷ مغلوب ایتالیا شدند.

در دیگر مسابقه امشب که به صورت همزمان از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه آغاز شد، تیم‌های آمریکا و بلغارستان به مصاف هم رفتند که در پایان بلغارستان توانست سه بر یک با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱ برنده شود.

کد مطلب 6118854
سیده فرزانه شریفی

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