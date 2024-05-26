آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک ریاست جمهوری درپایتخت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس جوهری صبح یکشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با حضور علیرضا فخاری، استاندار تهران برگزار شد، با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در کمتر از چهار ماه باید شرایط را برای برگزاری سومین انتخابات فراهم کنیم.

جوهری با بیان اینکه طبق زمان بندی، باید هفتم خرداد ماه و در اجلاسیه ای که با حضور همه منتخبان برگزار می‌شود، انتخابات ریاست جمهوری، نهایی شود، افزود: علی رغم شرایط حاکم بر جامعه پس از شهادت آیت الله رئیسی، اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضا برگزار شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرآیند انتخابات همزمان با ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ گفت: در روز مقرر فعالیت هیأت‌های اجرایی کشور که بر اساس ابلاغیه واصله همان هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، آغاز می‌شود.

معاون استاندار تهران بیان کرد: از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ خردادماه به مدت پنج روز، ثبت نام داوطلبان انجام و پس از آن از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ خرداد ماه نیز به مدت هفت روز به صلاحیت کاندیداها رسیدگی خواهد شد. جوهری در ادامه افزود: بر اساس جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نامزدها ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی وزارت کشور منتشر می‌شود، همچنین از ۲۳ خرداد تا ششم تیرماه به‌مدت ۱۵ روز نامزدها فرصت تبلیغات دارند و از هفتم تیرماه تبلیغات ممنوع خواهد بود و در نهایت فرایند رأی‌گیری، هشتم تیرماه همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: چنانکه در مرحله اول انتخابات برای هیچیک از داوطلبان، اکثریت مطلق آرا حاصل نشود، یک هفته بعد، یعنی در روز جمعه ۱۵ تیر ماه انتخابات، برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به تجربه برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران، این آمادگی را داریم که انتخابات پیش رو را نیز به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم که این موضوع منوط به تأیید شورای محترم نگهبان و وزارت کشور خواهد بود.