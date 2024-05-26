اسفنج بندآورنده خون با پر مرغ تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، غلامرضا گودرزی از محققان این طرح درباره پروژه «تهیه اسفنج زیستی متخلخل از کراتین بازیافتی از الیاف پروتئینی جهت کاربرد پزشکی» گفت: هدف اصلی این تحقیق استفاده از ضایعات پر مرغ به عنوان منبع غنی از کراتین در بندآورنده خون از جمله کاربردهای پزشکی بوده است. اجرای این طرح و تبدیل این ضایعات به ساختاری کاملا کاربردی ایجاد ارزش افزوده را در پی دارد.

وی با اشاره به این‌که سالانه میلیون‌ها تن پر مرغ در جهان تولید می‌شود، گفت: امحائ این ضایعات به صورت دفن کردن و یا سوزاندن، موجب آلودگی محیط زیست و ایجاد گازهای گلخانه‌ای می‌شود. از طرف دیگر علاقه وافر به منابع جدید طبیعی پایدار در زیست پزشکی مقبولیت بسیاری زیادی دارد که کراتین از جمله این منابع به شمار می رود.

این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه ساختار تولید شده قابلیت صنعتی شدن را دارد، یادآور شد: محصول تولید شده با نمونه های تجاری که از مواد دیگر تهیه می شوند، قابل رقابت است و عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در کشور ما ضایعات پر مرغ فراوان است، به راحتی قابلیت تولید این محصول وجود دارد. این تحقیق ساختاری نو از کراتین استخراجی از پر مرغ ضایعاتی با راندمان بالا برای کاربرد در بند آوری خون معرفی می‌کند. در این‌ پروژه‌ با استفاده از پر مرغ ضایعاتی کشتارگاه‌های مرغ، اسفنجی کارآمد در بندآوری خون به دست آمد.

گودرزی با بیان این‌که این پروژه تحقیقاتی منجر به انتشار دو مقاله شده است، گفت: یکی از این مقالات در یک مجله ISI با رتبه کیو وان (چارک اول) منتشر شده است. همچنین این رساله به دلیل نوآوری در ساخت اسفنج پایدار کراتینی از ضایعات پر مرغ در بندآوری خون جزو رساله‌های برتر از طرف وزارت علوم شناخته شد.

وی با اشاره به این‌که این اسفنج مورد آزمون حیوانی قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: این محصول قابلیت تولید داخلی و رقابت با نمونه‌های مورد استفاده به عنوان بندآوری خون را دارد. از دیگر مزیت‌های این طرح، کارآمدی بهتر این‌ نمونه در مقایسه با نمونه‌های هم رده خود است. همچنین با توجه به بی ارزش بودن ماده اولیه یعنی ضایعات پر مرغ و پشتوانه تولید آن می‌توان گفت پروسه تولید کاملا مقرون به صرفه خواهد بود.

این طرح تحقیقاتی با راهنمایی دکتر فاطمه داداشیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دکتر علیرضا وطن آرا و با مشاوره دکتر ضرغام سپهری زاده از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران اجرایی شده است. همچنین این طرح به عنوان طرح برگزیده تقاضا محور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفته است.