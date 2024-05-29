خدمت صادقانه دغدغه آیت الله رییسی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «عصر شعر جمهوری گل سرخ» با هدف گرامیداشت شهدای خدمت توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی و مجمع شاعران اهل بیت (ع) در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

در این مراسم محمد هاشمی جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس جوهری معاون سیاسی استاندار تهران، مهدی رمضانی چابک مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، علی فروزانفر مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، علی قاضی عسکر تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مرتضی خدمتکار مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، محمد صائبی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران، احمد قیومی فرماندار تهران، عبدالرضا علی پناه معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل، مهدیه حسنی معاون امور هنری و سینمایی، سالم آژ معاون توسعه مدیریت منابع و شاعران ملی و بین المللی حضور داشتند.

این عصر شعر با حضور شعرایی چون علیرضا قزوه، علی‌محمد مؤدب، الهام صفالو، ماهرخ درستی، مهدی جهان‌دار، علی داوودی، فریبا یوسفی، محمود حبیبی کسبی، رضا یزدانی، میلاد عرفان‌پور، هادی جان‌فدا، محمد رسولی، احمد شهریار، ابراهیم قبله آرباطان، امیرحسین هدایتی، علی ذوالقدر، ناصر فیض همراه بود.

شاعران ملی و بین المللی در این محفل ادبی زبان ملت ایران و تمام حق طلبان جهان شدند تا عشق و ارادت خود را که در تشییع میلیونی شهدای راه خدمت نیز تجلی یافته بود در اشعاری بسرایند. سروده‌های این شاعران در رثای ساده زیستی، صفای باطن، همت عالی، خدمات جهادی و صادقانه و روحیه خستگی ناپذیر رئیس جمهور محبوب و مردمی بود، رئیس جمهوری که بنابر بر توصیف رهبری خستگی نمی‌شناخت، خدمتگزار صمیمی، مخلص و با ارزشی که برای او صلاح و رضایت مردم بر همه چیز ترجیح داشت.

ابراهیم قبله ارباطان شاعر اهل آذربایجان یکی از شاعرانی بود که دلبسته نبودن به ظواهر دنیوی و عشق خدمت به محرومان را دستمایه اشعار خود ساخت و در وصف رئیس جمهوری اینگونه سرود:

ای مرد، در میانه میدان چه می‌کنی؟!

در لابه‌لای جنگل و باران چه می‌کنی؟!

میز ریاست تو چه کم داشت از رفاه

در ورزقان و در مه و بوران چه می‌کنی؟!

دل کنده از اوامر و دستور و پایتخت

در نقطه‌های مرزی ایران چه می‌کنی؟!

ای هفت‌روز هفته، به فکر ضعیف‌ها

همشانه فقیر و ضعیفان چه می‌کنی؟!

تهران اگر که شهر و مقرّ ریاست است

پس در میان ایل و دهستان چه می‌کنی؟!

فروزانفر در مراسم مورد اشاره گفت: آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محبوب، جهادی و انقلابی در تمام دوران خدمت خود در هر جایگاه و منصبی، تنها دغدغه خدمت صادقانه و جهادی به مردم را داشت. ایشان تا آخرین لحظه نیز مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر در مسیر رشد و تعالی کشور کوشید تا آنکه خداوند پاداش شهادت را ارزانی وی داشت.