خرید تضمینی گندم از ۲.۳ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب سهرابی، مجری طرح گندم کشور گفت: تاکنون بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده است. از این مبلغ تا امروز حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به کشاورزانی که گندم مازاد بر مصرف خود را به مراکز رسمی خرید تضمینی تحویل داده‌اند از سوی دولت پرداخت شده است و باقی وجوه نیز با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه برداشت گندم در کشور ادامه دارد، افزود: برآوردها نشان می‌دهد در سال زراعی جاری ۱۳.۵ تا ۱۴.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن گندم خرید تضمینی شود که در این صورت به خودکفایی کامل در تولید و خرید تضمینی این محصول می‌رسیم.

مجری طرح گندم کشور در همین حال از کشاورزان خواست گندم تولیدی خود را به مراکز رسمی خرید تضمینی گندم تحویل دهند و از تحویل این محصول به دلال‌ها و واسطه‌ها اجتناب کنند تا دچار عواقب نشوند.

وی ادامه داد: گندم آبی در سطح دو میلیون هکتار و گندم دیم ۴ میلیون هکتار در سال زراعی جاری نهایی شده است.

سهرابی تصریح کرد: در اقلیم‌های سرد به ویژه کردستان، زنجان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی و قزوین با دو موضوع آفت سن و بیماری‌های گندم به ویژه زنگ زرد رو به رو هستیم و از این رو از کشاورزان می‌خواهیم با مشورت کارشناسان با این آفات و بیماری‌ها مبارزه کنند تا از بروز خسارت جلوگیری شود.