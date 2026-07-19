خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سفره‌های زیرزمینی که سال‌ها پناهگاه تأمین آب شرب و پشتوانه توسعه این سرزمین بوده‌اند، اکنون زیر فشار کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، افزایش دما و برداشت‌های فزاینده، توان گذشته خود را از دست داده‌اند؛ شرایطی که نشان می‌دهد ادامه مسیر بدون تغییر رویکرد، می‌تواند چالش‌های پیچیده‌تری برای آینده منابع آب رقم بزند.

امروز مدیریت آب دیگر صرفاً موضوع تأمین و انتقال نیست؛ بلکه نیازمند نگاهی جامع، علمی و آینده‌نگر در قالب «حکمرانی هوشمند آب» است؛ حکمرانی‌ که بر پایه کاهش هدررفت، افزایش بهره‌وری، حفاظت از منابع موجود، توسعه زیرساخت‌های پایدار و مشارکت مسئولانه مردم شکل می‌گیرد.

استان سمنان به عنوان یکی از پهنه‌های خشک کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی شهروندان برای عبور از تنش آبی است؛ چراکه آب، نه یک منبع بی‌پایان، بلکه سرمایه‌ای محدود و امانتی ارزشمند برای نسل‌های امروز و فرداست.

با منصور کشاورزیان، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در خصوص ضرورت مدیریت هوشمند مصرف، صیانت از ذخایر موجود و تغییر نگاه جامعه از «مصرف آب» به «حفاظت از آب» گفتگو کردیم .

امروز شرایط خشکسالی در استان سمنان چطور است؟

تداوم خشکسالی، افت منابع زیرزمینی و افزایش دما، ضرورت بازنگری در الگوی مصرف آب را دوچندان کرده و در واقع بحران آب دیگر یک هشدار دوردست نیست؛ واقعیتی است که در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه استان‌های خشک و نیمه‌خشک همچون سمنان، آثار خود را با کاهش بارندگی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش فشار بر منابع تأمین آب آشکار کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و همراهی شهروندان به سه ضلع اصلی عبور از تنش آبی تبدیل شده است.

ضرورت امروز چیست؟

تغییر نگاه به مقوله آب ضرورت دارد. در واقع کاهش نزولات جوی، تداوم خشکسالی‌های پی‌درپی، افزایش دمای هوا و افت ذخایر آب زیرزمینی، شرایطی را رقم زده که مدیریت منابع آب را به یک اولویت راهبردی تبدیل کرده است.

شرایط اقلیمی استان چطور است؟

سمنان در زمره مناطق خشک و کم‌بارش کشور قرار دارد و کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر، در کنار افزایش دما و تبخیر منابع سطحی، فشار مضاعفی بر منابع تأمین آب وارد کرده است.

بخش قابل توجهی از آب شرب استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و برداشت مستمر از این منابع، بدون تغذیه مناسب سفره‌ها، موجب کاهش سطح آبخوان‌ها شده است؛ موضوعی که ضرورت مدیریت علمی و پایدار منابع آبی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

ما چه اقداماتی انجام داده‌ایم؟

تأمین آب پایدار مردم، مهم‌ترین مأموریت ما است پایش مستمر شبکه توزیع، مدیریت فشار، شناسایی و رفع نشتی‌ها و کاهش هدررفت آب از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال می‌شود.

در کنار مدیریت شبکه، اجرای طرح‌های تأمین اضطراری، توسعه منابع موجود، حفر و تجهیز چاه‌های مورد نیاز و اجرای پروژه‌های انتقال آب، برای افزایش تاب‌آوری تأسیسات آبرسانی استان در دستور کار قرار دارد.

همچنین با انشعابات غیرمجاز که موجب تضییع حقوق مشترکان و افزایش فشار بر شبکه آب‌رسانی می‌شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

نقش تعیین‌کننده مردم در عبور از شرایط فعلی را چطور می بینید؟

مدیریت مصرف به معنای کاهش رفاه نیست، بلکه استفاده صحیح و بهینه از منابع ارزشمند آب است. نصب تجهیزات کاهنده مصرف مانند سردوش‌های کم‌مصرف، پرلاتورها و فلاش‌تانک‌های دومرحله‌ای، علاوه بر کاهش مصرف، به حفظ فشار شبکه و پایداری تأمین آب کمک می‌کند.

در ساختمان‌های چندطبقه، نصب مخزن ذخیره آب و پمپ استاندارد، علاوه بر جلوگیری از افت فشار، موجب مدیریت بهتر مصرف و افزایش تاب‌آوری در زمان‌های اوج مصرف خواهد شد.

توصیه شما به مردم؟

کاهش زمان استحمام، پرهیز از شست‌وشوی خودرو و حیاط با آب شرب، استفاده از روش‌های جایگزین مانند جارو برای نظافت و توجه به راهکارهای ساده صرفه‌جویی، می‌تواند نقش بزرگی در حفظ منابع آبی داشته باشد.

عبور از تنش آبی تنها با اقدامات فنی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند شکل‌گیری یک فرهنگ عمومی و مشارکت همگانی است. آب، سرمایه مشترک همه نسل‌هاست و حفاظت از آن، مسئولیتی ملی و اجتماعی محسوب می‌شود.