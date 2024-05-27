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۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۰۷

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی خبر داد؛

دوچرخه سواری جانبازان بصیر آذربایجان شرقی تا حرم امام (ره)

دوچرخه سواری جانبازان بصیر آذربایجان شرقی تا حرم امام (ره)

تبریز- سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی از دوچرخه سواری جانبازان بصیر آذربایجان شرقی تا حرم امام (ره) برای تجدید میثاقِ نهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلمانی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سفر این کاروان از فردا، سه شنبه هشتم خرداد آغاز می‌شود و همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در روز چهاردهم خرداد به حرم مطهر رسیده و در مراسم ارتحال شرکت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: مرحلۀ اول حرکت کاروان دوچرخه سواری جانبازان بصیر در روز هشتم خرداد از تبریز تا بستان آباد است و در شش مرحله بعدی، اعضای کاروان مسیرهای بستان آباد - میانه، میانه - زنجان، زنجان - تاکستان، تاکستان – آبیک، آبیک – تهران و تهران تا حرم مطهر را رکاب می‌زنند و در پایان و پس از حضور در مراسم حرم مطهر، به شهر مقدس قم برای زیارت حرم حضرت معصومه (س) رفته و بلافاصله بعد از زیارت، از آنجا با اتوبوس به تبریز بازخواهند گشت.

وی افزود: اعضای نهمین کاروان دوچرخه سواری جانبازان بصیر آذربایجان شرقی در مسیر حرکت خود برنامه‌های مختلف فرهنگی مانند زیارت مزار شهدا در گلزار شهدای شهرها و روستاهای مختلف، حضور در نماز جمعۀ ابهر و دیدار با خانوادۀ بزرگوار شهدا را اجرا خواهند کرد.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی گفت: این کاروان متشکل از ۱۴ جانباز بصیر آذربایجان شرقی با ۱۴ دوچرخه دوسرنشینه است اما کلّ اعضای کاروان، بالغ بر ۴۰ نفر است.

سلمانی ادامه داد: عزیمت کاروان دوچرخه سواری جانبازان بصیر به مرقد مطهر امام راحل در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شکل گرفته و به غیر از سه سال وقفه به دلیل شرایط کرونایی و تقارن با ماه مبارک رمضان در سال‌های پیشین، امسال نهمین سال است که جانبازان بصیر استان تا حرم حضرت امام خمینی (ره) رکاب می‌زنند.

کد مطلب 6120151

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