دوچرخه سواری جانبازان بصیر آذربایجان شرقی تا حرم امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلمانی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سفر این کاروان از فردا، سه شنبه هشتم خرداد آغاز می‌شود و همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در روز چهاردهم خرداد به حرم مطهر رسیده و در مراسم ارتحال شرکت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: مرحلۀ اول حرکت کاروان دوچرخه سواری جانبازان بصیر در روز هشتم خرداد از تبریز تا بستان آباد است و در شش مرحله بعدی، اعضای کاروان مسیرهای بستان آباد - میانه، میانه - زنجان، زنجان - تاکستان، تاکستان – آبیک، آبیک – تهران و تهران تا حرم مطهر را رکاب می‌زنند و در پایان و پس از حضور در مراسم حرم مطهر، به شهر مقدس قم برای زیارت حرم حضرت معصومه (س) رفته و بلافاصله بعد از زیارت، از آنجا با اتوبوس به تبریز بازخواهند گشت.

وی افزود: اعضای نهمین کاروان دوچرخه سواری جانبازان بصیر آذربایجان شرقی در مسیر حرکت خود برنامه‌های مختلف فرهنگی مانند زیارت مزار شهدا در گلزار شهدای شهرها و روستاهای مختلف، حضور در نماز جمعۀ ابهر و دیدار با خانوادۀ بزرگوار شهدا را اجرا خواهند کرد.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی گفت: این کاروان متشکل از ۱۴ جانباز بصیر آذربایجان شرقی با ۱۴ دوچرخه دوسرنشینه است اما کلّ اعضای کاروان، بالغ بر ۴۰ نفر است.

سلمانی ادامه داد: عزیمت کاروان دوچرخه سواری جانبازان بصیر به مرقد مطهر امام راحل در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شکل گرفته و به غیر از سه سال وقفه به دلیل شرایط کرونایی و تقارن با ماه مبارک رمضان در سال‌های پیشین، امسال نهمین سال است که جانبازان بصیر استان تا حرم حضرت امام خمینی (ره) رکاب می‌زنند.