حسن شیخ‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاروان دوچرخه سواری متشکل از ۱۷ دوچرخه‌سوار است که دو تن از اعضای آن را ورزشکاران خارجی تشکیل می‌دهند در مسیر اربعین رکاب می‌زنند.

شیخ‌زاده در تشریح مسیر این کاروان گفت: اعضای تیم به همراه عوامل پشتیبانی، مسیر خود را تا مرز چذابه با اتوبوس طی کرده و پس از رسیدن به نقطه مرزی، مسیر باقی‌مانده تا کربلای معلی را به مدت شش روز با دوچرخه رکاب خواهند زد تا خود را به مراسم اربعین حسینی برسانند.

این کاروان با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) راهی این سفر معنوی شده است.