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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

رکاب‌زنی کاروان ۱۷ نفره دوچرخه‌سوار بهابادی در مسیر اربعین

رکاب‌زنی کاروان ۱۷ نفره دوچرخه‌سوار بهابادی در مسیر اربعین

یزد - مسئول کاروان دوچرخه‌سواری «سرباز تا سردار» از اعزام کاروان دوچرخه‌سوار با هدف شرکت در حماسه بزرگ پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

حسن شیخ‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاروان دوچرخه سواری متشکل از ۱۷ دوچرخه‌سوار است که دو تن از اعضای آن را ورزشکاران خارجی تشکیل می‌دهند در مسیر اربعین رکاب می‌زنند.

شیخ‌زاده در تشریح مسیر این کاروان گفت: اعضای تیم به همراه عوامل پشتیبانی، مسیر خود را تا مرز چذابه با اتوبوس طی کرده و پس از رسیدن به نقطه مرزی، مسیر باقی‌مانده تا کربلای معلی را به مدت شش روز با دوچرخه رکاب خواهند زد تا خود را به مراسم اربعین حسینی برسانند.

رکاب‌زنی کاروان ۱۷ نفره دوچرخه‌سوار بهابادی در مسیر اربعین

این کاروان با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) راهی این سفر معنوی شده است.

کد مطلب 6900801

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