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۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۴۱

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد؛

دستبند پلیس بر دستان اعضای باند ۸ نفره سارقان خودرو و موتورسیکلت

دستبند پلیس بر دستان اعضای باند ۸ نفره سارقان خودرو و موتورسیکلت

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان خودرو در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، گفت: در پی وقوع دو فقره سرقت یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس و یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ از داخل حیاط منزل در بندرعباس و متواری شدن سارقان به همراه خودرو، بلافاصله جهت کشف سریع این خودرو طرح مهار سراسری در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی جغازردی شهرستان میناب روز گذشته حین کنترل لحظه‌ای خودروهای عبوری خودرو پژو پارس مسروقه را شناسایی و در یک عملیات ضربتی توقیف و باند ۴ نفره سارقان را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی استان اظهار کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی هرمزگان نیز با تلاش همه جانبه ضمن شناسایی ۴ نفر دیگر از اعضا باند سارقان خودرو پژو ۲۰۶ در بندرعباس، در عملیات پلیسی دیگر متهمان دستگیر، خودرو مسروقه کشف و در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیری سیم و کابل برق و لوازم و قطعات خودرو کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان عنوان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

کد مطلب 6120242

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