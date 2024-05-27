به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدحسینی، مدیر شرکت خدامت حمایتی کشاورزی استان تهران از توزیع بیش از ۳۱۳۷ تن انواع کودهای یارانه دار از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه در سطح مزارع استان تهران خبر داد.

وی گفت: طی دو ماهه سال جاری ۲۹۴۰ تن کود ازته و ۱۹۷ تن فسفاته و پتاسه از مبادی یا انبارهای سازمانی شرکت به کارگزاران و تعاونی روستایی‌های فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال و با صدور حواله الکترونیکی در بین کشاورزان استان تهران توزیع شده است.

محمدحسینی افزود: برای حمایت از کشاورزان باید الگوی کشت بر اساس اصول و ضوابط کشت راستان نهادینه شود تا بتوان بر اساس الگوی کشت محصولاتی که امکان دریافت کود یارانه‌ای را دارند شناسایی و کود مورد نیاز کشاورزان که الگوی کشت را رعایت می‌کنند تأمین کرده تا تولید محصولات با قیمت کمتری امکان پذیر شود.