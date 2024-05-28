به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «ادریس» به نویسندگی و کارگردانی بهراد عزتی و تهیه‌کنندگی ماندانا دربندی به پایان مراحل فیلم‌برداری رسید.

در این فیلم کوتاه، علیرضا حنیفی، ساغر احمدی‌فرد، پدارم زمانی و حمید مهدیار ایفای نقش دارند.

عوامل ساخت «ادریس» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: بهراد عزتی، تهیه‌کننده: ماندانا دربندی، مدیر فیلم‌برداری: مجید دهقان، دستیاران: داوود رسولی، هاشم رمضانی، حسین سیگارچیان، محمد کریم‌پور و وحید کاظمی، صدابردار: ایرج نوروزی، دستیار: رسول هادی، طراح گریم: عاطفه رضایی، طراح صحنه و لباس: بهراد عزتی، دستیاران: سام عباسی و سیروس رمضان‌پور، گروه موسیقی: امیررضا گرانپایه (راز)، امیر مظاهری و مهراد عباسی، منشی صحنه: حمید انصاری، عکاس: محمد نعمتی و فرشاد فلاح، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: فرزین طاهری، مدیرتولید: ماندانا دربندی، گروه تدارکات: پارسا افشا، سام عباسی، سینه موبیل: سیروس رمضان‌پور.

فیلم کوتاه «زخمه» به نویسندگی و ‌کارگردانی فرزاد طلعت و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان مراغه، مراحله فیلم‌برداری را پشت سر گذاشت. این فیلم کار پایان دوره ۷ ماهه فرزاد طلعت و اولین اثر وی است.

«زخمه» داستان کودکی ۹ ساله است که در پارک به فروختن چسب زخم و آدامس مشغول است؛ نابینایی را در حال نزدیک‌شدن به نیمکت و نشستن روی شیشه خرده‌ها می‌بیند و … .

فاطمه بنایی سابق و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.

عواملی که در ساخت این فیلم کوتاه همکاری داشته‌اند، عبارتند از: استاد راهنما: هادی افتخارزاده، نویسنده و کارگردان: فرزاد طلعت، فیلم‌بردار: آنیل محمودزاده، صدابردار: فرشید ضیاءالملک، عکاس و منشی صحنه: مهدی نویدجو.