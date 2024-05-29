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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۰۴

«رخشارگاه» آماده پخش می‌شود

«رخشارگاه» آماده پخش می‌شود

فیلم مستند داستانی «رخشارگاه» به کارگردانی مشترک مهدی رادمنش و سجاد رضایی پس از انجام مراحل فنی آماده پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند داستانی «رُخشارگاه» به کارگردانی مشترک مهدی رادمنش و سجاد رضایی و همچنین با طراحی پروژه و مدیر فیلمبرداری هدایت رحمانی با انجام مراحل فنی به زودی آماده نمایش در یکی از پلتفرم‌های ایرانی خواهد شد.

«رُخشارگاه» در استودیو فیلمسازی «کمپانی بَرودار» تهیه شده است و از عوامل این فیلم مستند داستانی می‌توان از تهیه‌کننده: مهدی رادمنش، مجری طرح: شیوا شیبانی مقدم، طراح و مدیر فیلمبرداری: هدایت رحمانی، فیلمبردار: پریسا سرلک، تدوین: صادق شاهسون، طراح لوگو و پوستر: سجاد طاهری، عکاس: احسان عادل‌فر، مدیر تولید: ابراهیم صالح کوتاه، دستیار کارگردان: جانان صراطی و تدارکات: مهدی ربیعی نام‌ برد.

«رُخشارگاه» برابر پارسی کلمه سینما است و داستان گروه فیلمسازی است که برای ساخت فیلم کوتاه خود به صورت مستقل با چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند.

کد مطلب 6122405
آروین موذن زاده

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