کادوی تولد برای کودک فوت شده/ فیلمبرداری «لباس عروسی» تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «اغوا» به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی شاه بندری و نویسندگی حمیدرضا کردسیچانی که به تازگی ساخته شده است روایتگر لحظه‌ای عاشقانه از زندگی مرجان و کامیار است که می‌خواهند جشن تولدی برای سارینا دختر مرجان بگیرند.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «سارینا در روز تولدش در اثر حادثه‌ای فوت می‌کند، زنگ خانه به صدا در می‌آید و پیک عروسکی را برای دختر از دست رفته می‌آورد. این موضوع لحظه عاشقانه این زوج را به مشاجره می‌کشاند و …»

سوفیا موسویان، حمیدرضا کردسیچانی و مارال معصومی بازیگران «اغوا» هستند که برای شرکت در جشنواره‌های داخلی و خارجی ساخته شده است.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: مرتضی شاه بندری، نویسنده: حمیدرضا کردسیچانی، فیلمبردار: جواد نوریان، صدابردار: فرامرز مختاری، طراح گریم: محراب شاپورزاده، مجری گریم: فرشته معصومی، طراح صحنه و لباس: مسعود جزایری، مدیر تولید: میلاد شاه بندری، جانشین تولید: حسن علیرضایی، تدوین: مهدی دهقانی، اصلاح رنگ: الهام عبدالله زاده، منشی صحنه: نازنین عرب، عکاس: الهام امیری، دستیار کارگردان: نازمهر صانعی، مشاوران روانشناسی: دکتر زهرا منتظری، دکتر سپیده ستار، دکتر پریسا سرمست، تدارکات: مرتضی نوروزی، مجری طرح: انجمن سینمایی جوانان ایران دفتر اصفهان.

فیلمبرداری فیلم کوتاه «لباس عروسی» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم کوتاه «لباس عروسی» به نویسندگی سولماز اعتماد و تهیه‌کنندگی و کارگردانی اشکان درویشی در محله پامنار تهران به پایان رسید. این فیلم پس از تدوین و صداگذاری برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کوتاه در سراسر جهان و حضور در جشنواره‌های داخلی آماده می‌شود.

بعد از فیلم سینمایی «کن‌پامنار» و اکران در «هنروتجربه» و همچنین اجرای تئاتر «اسکرین شات» در پردیس تئاتر شهرزاد، اشکان درویشی فیلم کوتاه «لباس عروسی» را مقابل دوربین برده است. همچنین درویشی قصد دارد به زودی فیلم سینمایی «ایجنت» را با موضوع پشت پرده‌های فوتبال بسازد.

فیلم کوتاه «لباس عروسی» بر اساس قصه «آبجی خانم» صادق هدایت است که در خانه موتمن الاطبا در پامنار فیلمبرداری شد. در این لوکیشن آثاری از جمله سریال «شهرزاد»، «خانه پدری» و بسیاری از آثار دیگر نیز ساخته شده است.

رابعه اسکویی، علیرضا نایینی، فرشاد یاسر، مهستا حیدری، مهدی دشتی، هدیه آجرلو، علی راوی، فاطمه آرزومند، ماریا سزار، ثنا صدفی، محمد موسوی و امیررضا جوادی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

دیگر عوامل فیلم کوتاه «لباس عروسی» عبارتند از مجری طرح: مهشید خسروی، مدیر فیلمبرداری: عرفان قبادی، مدیر صدابرداری: علیرضا کریم‌نژاد، منشی صحنه: صفورا برسان، طراح گریم: مینا اصلانی، طراح صحنه و لباس: اشکان درویشی، عکاس: حسین خدارتی، مدیر اجرایی: حسین عباسی، پشتیبانی فنی: محمد رحیمی، تجهیزات: حیدر احسانی / استودیو مشار ایران، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.