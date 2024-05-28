۶ مصدوم و یک فوتی در تصادف ۲خودرو با مانع در بزرگراه خرازی اصفهان

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ترافیکی ساعت ۲ و ۱۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۲ خودروی پژو و پراید با مانع برخورد کرده‌اند، ابراز کرد: این حادثه در مسیر جنوب به شمال اتوبان خرازی قبل از شهیدان اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت ۶ نفر در این حادثه ابراز کرد: چهار واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شد.

وی با بیان اینکه مصدومان به بیمارستان‌های کاشانی، امین و عیسی ابن مریم منتقل شدند، ادامه داد: همچنین در این حادثه مرد ۳۰ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد.