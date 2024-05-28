قدرت نمایی ایران زمینه ساز اقتدار جبهه مقاومت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی صبح سه شنبه در مراسم دانش آموختگی دانش پژوهان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت با گرامیداشت شهدای خدمت به ویژه شهید آیت الله شهید رئیسی اظهار کرد: شهدای خدمت مایه عزت، افتخار و اقتدار ایران اسلامی هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه رهروی واقعی راه شهدا هستیم، گفت: مکتب امامین سرلوحه کار نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

دریادار ایرانی با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران اسلامی در کشور و منطقه امنیت آفریده است، اضافه کرد: با تلاش‌های خستگی ناپذیر نیروهای جان بر کف مسلح جمهوری اسلامی به قله نزدیک تر شده‌ایم.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به راه پر فروغ نیروهای مسلح افزود: راه، روش و منش نیروهای مسلح مسیر قله را هموار می‌کند.

وی با بیان اینکه امنیت شاهراه اقتصادی کشور برقرار شده است، گفت: با تلاش نیروهای مسلح به ویژه نیروی راهبردی دریایی جمهوری اسلامی امنیت اقتصادی ایران در منطقه و جهان حفظ و تقویت شده است.

دریادار ایرانی با اشاره به قدرت بلامنازع ایران اسلامی در منطقه و جهان اضافه کرد: قدرت نمایی ایران اسلامی زمینه ساز اقتدار جبهه مقاومت شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه افزود: ایران اسلامی خود را مدافع منافع مظلومان جهان به ویژه مردم فلسطین می‌داند.

وی با اشاره به تشییع باشکوه شهیدان خدمت اضافه کرد: حضور کم نظیر مقامات ارشد خارجی در مراسم ادای احترام شهدای خدمت به ویژه رئیس شهید جمهور نشان دهنده اقتدار دیپلماسی و میدان ایران اسلامی است.

دریادار ایرانی با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی نعمت‌های گوهربار نظام هستند، گفت: اقتدار نظام اسلامی در گرو تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و جانبداری های جوانان رقم خورده است.

وی با اشاره به قرارگیری در مسیر گام دوم انقلاب افزود: سیره، روش و منش شهدا بهترین راهبرد حرکت در مسیر گام دوم انقلاب است.