به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رهنورد مدیر گروه پژوهشی سازههای انتقال پژوهشگاه نیرو، از ساخت دکلهای موقت مهاری در این پژوهشگاه و افزایش تابآوری خطوط انتقال نیرو خبر داد و گفت: اجرای این طرح فناورانه علاوه بر افزایش تابآوری خطوط انتقال نیرو، هزینهها و مدت زمان عملیات اجرایی بازیابی خطوط آسیب دیده را کاهش داده و امکان برقرسانی موقت به مناطق خاص را فراهم میکند.
رهنورد افزود: هنگامی که دکلهای دائمی در خطوط انتقال تحت شرایط آب و هوایی خاص نظیر طوفانها و کولاک سنگین و یا سایر شرایط محیطی مخرب بهطور موضعی و یا کلی دچار تخریب میشوند، این سیستم موقت قابل حمل در کوتاهترین زمان ممکن در محل نصب، برپا و جایگزین میشود.
مدیر گروه پژوهشی سازههای انتقال پژوهشگاه نیرو اظهار کرد: زمان قطعی برق در روش جایگزینی دکل اصلی با دکل آسیب دیده حدود ۷ تا ۱۵ روز بر حسب شرایط منطقه متغیر است، در حالی که با بکارگیری دکلهای موقت ساخته شده، مدت زمان بازیابی خط با استفاده از دکل موقت بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت برآورد میشود.
رهنورد افزود: طبق برآورد انجام شده در سال ۱۳۹۶ ارزش نمونه ساخته شده در داخل کشور حدود ۳۰ درصد نمونه خارجی به قیمت ۹ میلیارد ریال به ازای هر دکل است. این مبلغ غیر از هزینههای غیرمستقیم ناشی از قطعی برق و عدم انتقال انرژی طی مدت زمان بازیابی به روش ساخت دکل اصلی و جایگزینی دکل آسیب دیده است.
مدیر گروه پژوهشی سازههای انتقال پژوهشگاه نیرو خاطرنشان کرد: شرکت برق منطقهای مازندران در سال ۱۴۰۰ طی بروز حادثه در یکی از خطوط این منطقه، از دکلهای موقت به طور عملی جهت بازیابی خط بهره برده است که نمونه استفاده صحیح و کاربردی از این تجهیز فناورانه است.
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