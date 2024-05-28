به گزارش خبرنگار مهر دریادار دوم منصور لَشَنی صبح سه شنبه در مراسم دانش آموختگی دانش پژوهان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت اظهار کرد: دانش آموختگان این مرکز با تکیه بر روحیه ایمانی و معرفتی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی آماده است.

فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت با تاکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه‌های تربیتی همراه با معنویت افزایی اضافه کرد: تقویت بصیرت، تربیت نیروی شجاع، کارآمد و اهل تقوا، به روز رسانی محتواهای آموزشی و توجه به آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس در این مرکز مورد توجه ویژه است.

لَشَنی با تاکید بر لزوم انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان اضافه کرد: فرهنگ دفاع مقدس مکتبی انسان ساز و پرورش دهنده نیروهایی توانمند، اهل تقوا و متعهد است.

به گفته وی تعداد ۲۹۵ نفر از نیروهای مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت در این دوره آموزشی به مرحله دانش آموختگی رسیدند.

فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت با بیان اینکه تربیت انسان‌های صالح، شجاع و کارآمد از دستاوردهای مهم این مرکز است، گفت: نگاه اعتقادی در کنار توجه به الزامات نظامی و تربیتی ترکیب مناسبی برای پرورش نیروهای انقلابی است.