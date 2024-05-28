۳۳۰۰ صندوق رأی برای انتخابات ریاست جمهوری در مازندران پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عزیززاده گرجی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در استان شمار صندوق‌های جمع آوری آرا را در این دوره سه هزار و ۳۰۹ شعبه ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه جلسات توجیهی با فرمانداران و عوامل اجرایی برگزار شده است، افزود: همچنین چهار هزار و ۲۶۰ شعبه دستگاه احراز هویت نیز در استان در نظر گرفته است.

وی با عنوان اینکه شرایط لازم برای برپایی انتخابات پرشور فراهم است، مشارکت پرشور در انتخابات را سبب خنثی شدن توطئه‌های دشمنان برشمرد.

عزیززاده گرجی یادآور شد: خوشبختانه میزان مشارکت مردم مازندران در ادوار و انتخابات گذشته از جمله مجلس شورای اسلامی مطلوب و چشمگیر بوده است.