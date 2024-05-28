ترکیب تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم های کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام امره پولیاک و وارگا یانوس مجارستان که آخرین رقابت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۴ محسوب می شود، حضور خواهند یافت.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها که مسابقات کشتی آزاد آن روزهای ۱۷ و ۱۸ و مسابقات کشتی فرنگی آن روزهای ۱۹ و ۲۰ خردادماه برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی



۶۱ کیلوگرم: شهداد خسروی



۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده



۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد



۷۴ کیلوگرم: علی رضایی



۷۹ کیلوگرم: عادل پناهیان



۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی



۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور



۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو



سرمربی: محسن کاوه



مربی: احسان امینی

کشتی فرنگی:



۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز



۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی – مهدی محسن نژاد



۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی



۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی – سعید اسماعیلی



۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی



۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی – محمدرضا مختاری



۸۲ کیلوگرم: اشکان سعادتی فر



۸۷ کیلوگرم: محمدحسین محمودی



۹۷ کیلوگرم: شایان حبیب زارع – محمدهادی ساروی



۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی



سرمربی: حسن رنگرز



مربی: حسن حسین زاده



داور: حسام امامی