بیش از ۲۷ هزار نفر در مهلت جدید نوبت دوم کنکور ۱۴۰۳ ثبت نام کردند

دکتر علیرضا کریمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: در مهلت دوروزه ثبت نام با تأخیر در روزهای ۶ و ۷ خردادماه بیش از ۲۷ هزار نفر داوطلب شرکت در نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۳ شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: ثبتنام در نوبت دوم آزمون سراسری از سهشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ منحصراً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آغاز شد و با تمدید مهلت ثبت نام در چند نوبت تعداد ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۳ به بیش از ۹۸۳ هزار نفر رسید.
به گزارش مهر، با توجه به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ هشتم تیرماه، برگزاری آزمون سراسری به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری به روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۳ موکول شد. نوبت دوم آزمون سراسری در صبح و بعدازظهر روز ۲۱ تیر و در صبح روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
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