اعلام انزجار خوشنویسان قرآنی از جنایات اسرائیل در غزه

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از خوشنویسان مطرح کشور، اساتیدی همچون: احمد عبدالرضایی، محمدعلی قربانی، علیرضا بخشی، علی رضائیان، محمدتقی اسدی، وحید فولادزاده و مجید سعید کافی، در بیاناتی، نسبت به جنایات هولناک رژیم منحوس صهیونیستی اعلام موضع کردند.

تفصیل سخنان اساتید خطاط به شرح زیر است:

احمد عبدالرضایی:

مقاومت و شهادت مردم مظلوم فلسطین نهایتاً منجر به پیروزی خواهد شد.

محمدعلی قربانی:

وقایع اخیر در غزه تبلور و رسوایی تاریخ هفتادساله‌ی غرب و رژیم صهیونیستی است. تا امروز این فریب کاران چهره حقیقی خود را با شعارهای بشر دوستانه پنهان کرده بودند. به نظر می‌رسد سبعیت و وحشی‌گری صهیونیست جنگ ادیان را به راه خواهد انداخت و جامعه انسانی و پیروان ادیان تجدید نظری در اعتقاداتشان خواهند داشت. چرا که صهیونیست با اسم دین یهود دست به این فجایع زده است.



من آرزو می‌کنم که بشریت به حدی از رشد و تکامل برسد که در عصر مدرنیته و پیشرفت، شاهد اینگونه فجایع هولناک نباشد. والبته هر انسانی با هرگرایشی از وقایع غزه متأثر شده است ولی جامعه ایرانی حساسیت بیشتری از خود نشان داده است.



علیرضا بخشی:

برخلاف تصور ما از برخی ملت‌ها، جوانان تعدادی از کشورها نسبت به قضیه فلسطین مطالبه‌گر شده‌اند. این موضوع بسیار امیدوار کننده است. از سوی دیگر بخشی از مردم جهان به ظلم درحال رقم خوردن عادی نگاه می‌کنند. امیدواریم این حکومت نامشروع و این رژیم ظالم هر چه زودتر بساطش در این عالم جمع بشود.

علی رضائیان:

اعلام بیزاری از صهیونیست‌ها حداقل کاری است که باید انجام داد. سکوت و بی‌تفاوتی مساوی با همراهی با دشمن است. دشمنی که نشان داد نه تنها دشمن اسلام نیست بلکه دشمن بشریت است. صهیونیست‌ها غیر از نژاد خود بقیه افراد و قومیت‌ها را انسان نمی‌دانند. اهتزاز پرچم فلسطین در قدس عزیز ان شاء الله اتفاق خواهد افتاد.

محمدتقی اسدی:

این رخداد ناگوار در غزه اولاً به عنوان مسلمان و ثانیاً به عنوان انسان‌های بی دفاع که اینگونه قربانی خودخواهی انسان‌نماها شده‌اند، انسان‌نماهایی که هیچ بویی از جوانمردی نبرده‌اند، قلب ما را به رنج آورده است. نزدیک به ۲۰ هزار کودک و زن و مرد، قربانی جنایات این رژیم شده‌اند. امیدواریم با ظهور حضرت مهدی (عج) ریشه این ظلم برچیده شود.

وحید فولاد زاده:

طبق آیه ۹ سوره مبارکه حجرات وقتی دو طایفه از مسلمانان درگیر می‌شوند، بی‏‌تفاوتی در قبال آن جایز نیست. این قضیه در مورد رژیمی که از ریشه مسلمان نیست بلکه متجاوز است به طریق اولی صادق است. طبق آیه شریفه باید با تجاوز صهیونیست‌ها مقابله شود. و همانطور که اعمال عبادی مثل نماز و روزه و حج واجب است، دفاع از یک ملت مظلوم وظیفه‌ای است که خداوند متعال بر گردن ما گذاشته است و اگر ملتی سکوت کند فردای قیامت باید پاسخگو باشد.

مجید سعید کافی:

حدفاصل انسانیت و حیوانیت درک ما از غزه است، هرکس قبول دارد انسان است و هر کس قبول ندارد انسان نیست.