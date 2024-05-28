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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۴۷

اتهام‌زنی رژیم صهیونیستی به نخست‌وزیر اسپانیا

اتهام‌زنی رژیم صهیونیستی به نخست‌وزیر اسپانیا

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، نخست‌وزیر اسپانیا را در پی به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به تحریک دیگران به کشتن یهودی‌ها متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به اقدام اسپانیا در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین واکنش نشان داد.

«یسرائیل کاتس» ضمن ابراز عصبانیت از به رسمیت شناخته شدن حق ملت فلسطین برای داشتن کشور مستقل مدعی شد: نخست وزیر اسپانیا با به رسمیت شناختن کشور فلسطین، در تحریک دیگران به کشتن یهودیان شریک است.

این موضع‌گیری وزیر صهیونیست در حالی است که نخست‌وزیر اسپانیا امروز سه‌شنبه طی سخنانی به‌رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین از سوی مادرید را به طور رسمی اعلام کرد.

«پدرو سانچز» در این سخنرانی گفت: اسپانیا به بیش از ۱۴۰ کشوری می‌پیوندد که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته اند.

وی افزود: به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین نه تنها یک ضرورت تاریخی، بلکه راهی برای رسیدن به صلح است. دیدگاه ما در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین مطابق با قطعنامه های سازمان ملل و موضع اتحادیه اروپا است.

کد مطلب 6121248

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 0
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      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد والسلام نامه تمام

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