به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر اسپانیا طی سخنانی به‌رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین از سوی مادرید را به طور رسمی اعلام کرد.

«پدرو سانچز» در این سخنرانی گفت: اسپانیا به بیش از ۱۴۰ کشوری می‌پیوندد که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته اند.

وی افزود: به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین نه تنها یک ضرورت تاریخی، بلکه راهی برای رسیدن به صلح است. دیدگاه ما در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین مطابق با قطعنامه های سازمان ملل و موضع اتحادیه اروپا است.

سانچز ادامه داد: تصمیم ما برای به‌رسمیت شناختن فلسطین اقدامی علیه اسرائیل یا در حمایت از حماس نیست. ما هیچ تغییری را در مرزهای ۱۹۶۷ بدون توافق اسرائیلی ها و فلسطینی ها به رسمیت نمی شناسیم. ما خواستار آتش بس هستیم و از کشور فلسطین که شریک صلح خواهد بود، حمایت خواهیم کرد.

نخست وزیر اسپانیا خاطرنشان کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین گامی تاریخی است که به فلسطینی ها و اسرائیلی ها اجازه می دهد به صلح برسند. تنها راه صلح، راه حل دو کشوری است. ما به تلاش ها برای بازگرداندن کشور فلسطین به مجامع بین المللی کمک خواهیم کرد.

پدرو سانچز همچنین گفت: اولویت کنونی، پایان دادن به بحران بی‌سابقه غزه است و گذرگاه‌ها باید برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه باز شوند. باید فوراً به تشدید بحران در نوار غزه پایان دهیم و آتش‌بس برقرار کنیم. ما متعهد به امنیت در منطقه هستیم و با کشورهای عربی برای برگزاری کنفرانس صلح همکاری خواهیم کرد.