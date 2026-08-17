عراقچی: دوستان کرد ما در برابر ترفندهای پرچم دروغین هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. دوستان کرد ما باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند.



وی افزود: ما در برابر صدام و داعش از دوستان کرد خود حمایت کردیم و از امنیتی که آنها در مرز ما فراهم می‌کنند، سپاسگزاریم.