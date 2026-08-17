  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

عراقچی: دوستان کرد ما در برابر ترفندهای پرچم دروغین هوشیار باشند

عراقچی: دوستان کرد ما در برابر ترفندهای پرچم دروغین هوشیار باشند

وزیر امور خارجه در واکنش به‌خبر حمله نابخردانه به دفتر نخست وزیر بارزانی تصریح کرد:دوستان کرد ما دربرابر ترفندهای پرچم دروغین که باهدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. دوستان کرد ما باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند.

وی افزود: ما در برابر صدام و داعش از دوستان کرد خود حمایت کردیم و از امنیتی که آنها در مرز ما فراهم می‌کنند، سپاسگزاریم.

کد مطلب 6919686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه