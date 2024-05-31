فیلمنامه نویسی یک آموزش تئوری نیست/ با نوشتن کسب درآمد کنید

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه شاهحسینی از فیلمنامه نویسان و کارگردانان سینمای ایران است که کار خود را با کارگردانی و فیلمنامه نویسی فیلمهای کوتاه آغاز کرده و در ادامه با نوشتن و ساختن فیلمهای بلند، جوایز داخلی و خارجی زیادی به دست آورده است. شاهحسینی معتقد است تربیت فیلمنامه نویسان جوان و کاربلد هم میتواند یک تجربه حرفهای شخصی برای خود فرد باشد و هم یک موفقیت در سینما به حساب بیاید و از طرف دیگر فیلمنامه نویسی یک آموزش تئوری نیست.
شاه حسینی که سال گذشته با فیلم سینمایی «دست ناپیدا» در جشنواره فیلم فجر به عنوان تنها زن فیلمساز حضور داشت با اشاره به وضعیت فیلمنامه نویسی در سینمای ایران مطرح کرد: من شرایط فیلمنامه نویسی را در کشور بسیار خوب و مناسب میبینم، شرایطی که از نظر من روز به روز بهتر هم میشود. از آنجایی که اساس سینما فیلمنامه نویسی است بنابراین اگر کسی بتواند در این رشته رشد خوبی داشته باشند، به طور حتم با درآمد خوبی مواجه می شوند.
وی افزود: اما شرط این درآمد خوب، کارآمدی و کاردرستی است. ورود به این حرفه باید سنجیده باشد تا خروجی مناسبی هم داشته باشد. در حال حاضر ما در کشور فیلمنامه نویسهای بسیار خوبی داریم که درآمدهای بالایی هم دارند.
کارگردان فیلم «شب بخیر فرمانده» درباره لزوم آموزش دیدن علاقه مندان عنوان کرد: حتما کلاسهای فیلمنامه نویسی در این زمینه بسیار موثر است. اگر آموزشها قالب اصولی داشته باشد میتواند در نهایت یک فیلمنامه نویس حرفهای تربیت کند. البته اولویت بعدی پس از آموزش اصولی، علاقه و استعداد و ایدهپردازی خود فرد است. با ترکیب همه این معیارها، یک فیلمنامه نویس خوب از کلاسهای آموزشی خارج میشود. البته باید به این نکته توجه اساسی شود که آموزش نباید فقط در قالب تئوری باشد، بلکه باید به شکل عملی هم فرد را وارد جریان کند به عنوان مثال نوشتن فیلمنامههای کوتاه و بلند همه در تربیت یک هنرجوی خوب تاثیر دارد.
این کارگردان و نویسنده در پایان در پاسخ به این که رویدادهایی فیلمنامه نویسی که به شکل تخصصی برگزار می شود، تا چه اندازه میتواند به تربیت فیلمنامه نویس کمک کند؟ یادآور شد: هرچیزی که شکل مسابقهای و جشنوارهای داشته باشد میتواند خروجی خوبی هم داشته باشد. این در شرایطی است که از این استارتآپها و رقابتها حمایت هم شود تا معرفیهای حاصل از آن برای سینمای کشور مفید و مثبت هم باشند. اگر همه چیز با نظم و بر پایه اصول با حمایتهای مادی و معنوی پیش برود، سینمای کشور میتواند چهرههای خوب و جدیدی در این زمینه به خود ببیند.
