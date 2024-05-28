اعزام ۷ هزار خوزستانی برای مراسم ارتحال حضرت امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عادل ساری پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با اشاره به شهادت رئیس جمهور، اظهار کرد: شهید آیت الله رئیسی خدمات شایانی برای این مملکت داشته‌اند، این حادثه ضربه روحی بزرگ برای دوستداران انقلاب و عاشقان کشور است که باعث تأثر و تأسف جامعه اسلامی در سراسر دنیا شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان بیان کرد: در مدت زمانی باقی مانده تا زمان انتخابات باید سعی کنیم مشارکت حداکثری مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی داشته باشیم و مردم را پای کار بیاوریم که این یکی از مأموریت‌های همه ما به خصوص اصحاب رسانه است.

وی گفت: امام این انقلاب را پایه گذاری کرد و پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، شاهد بودیم که همه دنیا به اینکه انقلاب ما بزرگترین معجزه تاریخ بوده اعتراف کرده‌اند چرا که این انقلاب بر پایه اسلام ناب محمدی پایه گذاری شده و بر اساس معنویت و معرفت دینی بوده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان با بیان اینکه دشمن در دوران ستم شاهی بی دینی را تبلیغ می‌کرد، افزود: دشمن می‌خواست که اسلام وابسته به غرب باشد که البته آن زمان وابستگی کامل هم داشتیم، اما امام راحل با نگرشی که داشتند نیروهای عظیم جامعه اعم از مساجد، دانشجویان و توده‌های عظیم مردم را پای کار آورند و انقلاب را به پیروزی رساندند.

سرهنگ ساری با اشاره به اینکه انقلاب دخالت دشمنان در نظام مقدس جمهوری اسلامی را به صورت ۱۰۰ در صد قطع کرده است، تصریح کرد: این امر سبب شد تا در داخل و خارج از کشور تأثیراتی بر جهان داشته باشیم، همچنین سبب شد که اسلام بیدار شود، از آن زمان که دشمنی‌ها با این انقلاب آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد شاهد هستیم که هر سال یک توطئه و فتنه توسط استعمارگران بر علیه انقلاب اسلامی طراحی می‌شود اما از آنجایی که ما به دنبال معنویت و اسلامی هستیم فتنه‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی با اعلام اینکه این انقلاب اهدافی دارد، عنوان کرد: دشمن به دنبال این است که جوانان و نوجوان را از ما بگیرد به گونه‌ای که در فتنه‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین عملیات علیه نوجوان‌ها و دانش آموزان صورت گرفت، لذا دشمن به دنبال این است که مردم را از نظام جدا کند اما مطمئن باشید تا زمانی که ملت شریف ایران هستند به این مساله دست پیدا نخواهد کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان یکی از مأموریت‌های سپاه را حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب خواند و گفت: هر برنامه و مأموریتی که در سپاه انجام می‌شود در این راستا است؛ هرساله در سطح استان قرارگاه‌هایی از جمله پشتیبانی راهیان نور تشکیل می‌شود، اکنون قرارگاه شهید فهمیده برای اعزام کاروان ارتحال حضرت امام (ره) تشکیل شده که قرار است اعزام ملت شریف خوزستان به مرقد امام را پشتیبانی کند تا در این برنامه مهم و سالیانه که مقام معظم رهبری حضور پیدا می‌کنند و صحبت‌های راهبری خواهند داشت، حضور پرشور مردم خوزستانی را داشته باشیم.

اعزام ۷ هزار خوزستانی برای ارتحال امام

سرهنگ ساری با بیان اینکه برنامه با مشارکت تمام ادارات برگزار می‌شود، ادامه داد: سال گذشته برای مبارزه با دشمن قریب به ۱۳۵ هزار دانش آموز و تعدادی از فرهنگیان را به برنامه راهیان نور اعزام کردیم، امسال نیز قصد داریم هفت هزار نوجوان و جوان را برای زیارت حضرت امام (ره) و شرکت در برنامه سالیانه اعزام کنیم تا از صحبت‌های مهم و راهبری مقام معظم رهبری استفاده کنند.

وی اظهار کرد: برای اینکه برنامه درخور شانی داشته باشیم کمیته‌هایی از جمله حمل و نقل، تغذیه، بهداشت، ایمنی و فرهنگی را تشکیل داده‌ایم که در شهرستان‌ها نیز حضور دارند. همچنین با تلاش استانداری ۱۹۰ دستگاه اتوبوس آماده و بین شهرستان‌ها تقسیم شده‌اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان گفت: مطرح کردیم که در این برنامه حتماً زائر اولی‌ها حضور داشته باشند تا مُبلغ ما در جامعه باشند لذا اگر محتوای فرهنگی و راوی خوبی داشته باشیم می‌تواند از ابتدای دوران انقلاب تاکنون و به خصوص در خصوص حضرت امام (ره) مسائلی را روایت کنند تا زائران نسبت به مسائل و موقعیت حساسی که وجود دارد توجیه شوند.