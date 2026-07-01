به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عادل ساری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های بزرگداشت و بدرقه کاروان های اعزامی آقای شهید ایران در استان خوزستان اظهار کرد: اکنون که قائد امت به شهادت رسیدند همه اعتقاد داریم باید راهشان را ادامه دهیم؛ ایشان پیش از شهادت تمام زوایای پیش رو را برای ما ترسیم کرده اند و هیچ نقطه ای برای ادامه انقلاب مبهم نگذاشتند که این نعمت بزرگی است در واقع امام شهید بار دیگر راه امام حسین (ع) را احیا کردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان گفت: این انقلاب دیگر شکست نمی خورد زیرا جوانان ما در مبارزه با دشمن برخی از مشکلات را مشاهده می کردند اما پای انقلاب ایستادند.

وی ادامه داد: در طول تاریخ تاکنون هیچ کشوری حتی به لفظ با آمریکا و اسرائیل درگیر نشده بود اما جمهوری اسلامی ایران مقابل آن ها ایستاد؛ دشمن نیز ما را شکست ناپذیر می داند و اگر عملیاتی از آن ها شکل گیرد بزرگنمایی می کنند اما چنانچه نصرتی از سوی ما، حزب الله و جبهه مقاومت صورت گیرد آن را کوچک نگاه می کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان با بیان اینکه از یک ماه گذشته در آستانه برنامه مهم، عظیم و سرنوشت ساز تشییع و وداع با امام شهید هستیم، تصریح کرد: ستاد مرکزی استان راه اندازی شد و به تبعیت از آن نیز ستاد شهرستان ها تشکیل شد؛ ۱۱ قرارگاه استانی تعریف و وظایفی برای هر کدام تعیین شد که از جمله آن ها کمیته کمیته پشتیبانی و حمل و نقل است.

سرهنگ ساری اضافه کرد: ۴۱ هزار خوزستانی برای مراسم عازم می شوند که تامین پذیرایی، وعده های غذایی، آب آشامیدنی در طول مسیر و اسکان شهرستان تهران به مدت دو روز آن ها بر عهده کمیته مذکور است؛ کمیته امنیتی و انتظامی به مسئولیت معاونت امنیتی و انتظامی استان ، کمیته ترافیک با مسئولیت معاون و امور عمرانی استانداری از دیگر کمیته‌ها هستند.

وی با اشاره به وظایف کمیته بهداشت و درمان و امداد و نجات به مدیریت رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: برای تهیه آمبولانس اقدامات صورت گرفته است که همراه هر کاروان یک آمبولانس و اکیپ پزشکی کامل اعزام می‌شود همچنین داروهای ضروری فراهم شده است؛ هماهنگی های لازم با بیمارستان های طول مسیر و گروه های امداد انجام شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان افزود: کمیته بین الملل و ارتباطات خارجی که مدیرکل انتظامی و مرزی مدیریت آن را بر عهده دارند نیز در خصوص ورود زایران از مرزهای شلمچه و چذابه برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید فعالیت خواهند داشت.

سرهنگ ساری با بیان اینکه مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان مسئولیت کمیته فرهنگی، تولید محتوا و فضاسازی محیطی را بر عهده دارد، تصریح کرد: همراه هر کاروان راوی و مداح اعزام می شود. همچنین برگزاری برنامه برای جاماندگان در تمامی شهرستان های خوزستان بر عهده این کمیته است البته برخی شهرستان در قالب مشایه برنامه ریزی کردند، در محلات نیز برنامه های متنوعی دیده شده است.

به گفته وی، کمیته اطلاع رسانی با مدیریت مدیرکل صدا و سیما خوزستان نیز فعالیت خواهد داشت که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اند؛ کمیته مواکب و خدمات عمومی نیز به مدیریت عتبات و عالیات خوزستان فعالیت می کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان گفت: مسیولیت کمیته های پذیرش، ثبت نام و بدرقه برعهده سپاه حضرت ولی عصر (عج)خوزستان است؛ کمیته قرارگاه یا روابط عمومی و اسکان از دیگر کمیته‌های فعال هستند.

سرهنگ ساری با اشاره به مسئولیت دو کمیته ثبت نام و اسکان زائران بیان کرد: ثبت نام به دو صورت انجام می شود؛ علاقمندان می‌توانند با مراجعه حضوری به مساجد، حسینیه ها، پایگاه های مقاومت بسیج و یا از طریق اپلیکیشنی با عنوان «باید برخاست» که تعریف و منتشر شده در کمتر از ۲۰ ثانیه با وارد کردن کد ملی، استان و شهرستان خود ثبت نام را انجام دهند.

به گفته وی، تا روز گذشته ۳۷ هزار نفر از طریق لینک ثبت نام کرده‌اند که ۱۷ هزار نفر در قالب زایر کاروانی به وسیله اتوبوس ها اعزام می شوند و ۲۰ هزار نفر داوطلبانه با خودروهای شخصی در این برنامه مهم حضور خواهند یافت.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان اظهار کرد: ملت و مردم ما آنقدر به امام خود علاقمند هستند که شاید به صورت داوطلبانه، محله ای و یا خانوادگی در این مراسم شرکت کنند.

سرهنگ ساری با اعلام اینکه مقدمات سفر انجام شده است ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ اتوبوس آماده اعزام هستند همچنین مواد غذایی، آشامیدنی و اسکان در کمیته مربوطه مهیا شده است.

وی با بیان اینکه در جلسات برگزار شده مشخص شد مردم تهران آماده استقبال و میزبانی از زایران امام شهید هستند، به گونه ای که مواکب و خانه های خود را مهیای کار کرده اند، عنوان کرد: هنگامی که با برخی از مردم صحبت داشتیم می‌گفتند در منازل ما به روی زائران‌ خوزستانی گشوده است چرا که در ایام اربعین و راهیان نور توسط این مردم خونگرم از ما به خوبی استقبال و میزبانی می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان در خصوص نحوه اعزام و شرکت مردم در مراسم تشییع گفت: کاروان‌ها شنبه ۱۳ تیرماه پس از نماز مغرب و عشا عازم می شوند، روز بعد از طریق مترو و وسایل نقلیه فراهم شده می توانند در مراسم وداع با رهبر شهید شرکت کنند. همچنین روز دوشنبه ۶ صبح آغاز برنامه تشییع است که در این برنامه محوری شرکت خواهند کرد.

سرهنگ ساری ادامه داد: با توجه به حضور گسترده و عظیم مردم در این آیین معنوی که در استان های تهران، قم و مشهد برگزار می شود از مردم تقاضا می‌شود حداقل در یکی از استان ها شرکت کنند تا فضا برای دیگران آزاد بماند.

وی افزود: همچنین لوازم ضروری از جمله کلاه آفتاب گیر، قمقمه آب، عینک آفتابی، داروی شخصی، غذای خشک ضد آفتاب و ... همراه داشته باشند. با توجه به پیاده‌روی حداکثر ۱۰ کیلومتری نیز کفش مناسب همراه داشته باشند.

به گفته معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان، برنامه ریزی شده هر شهرستان با آداب رسوم و لباس محلی خود در برنامه حضور پیدا کنند.

سرهنگ ساری عنوان کرد: از هر شهرستان حتما سهمیه ای برای بانوان در نظر گرفته‌ شود چرا که در ایام جنگ رمضان بیش از ۶۰ درصد در خیابان ها حضور داشتند.

وی بیان کرد: سامانه های ۴۰۳۰ و ۱۳۷ آماده پاسخگویی زائرین هستند.