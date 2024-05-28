زخمی شدن ۱۳ نظامی صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته غزه+عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن شماری دیگر از نظامیان خود طی ساعات گذشته در نبرد با مبارزان فلسطینی درغزه خبر داد.

ارتش اشغالگر اعلام کرد که ۱۳ نظامی دیگر این رژیم طی ۲۴ ساعت گذشته در غزه زخمی شده اند.

همزمان رسانه های عبری تصویری ازنظامی صهیونیست منتشر کردند که در نبردهای شمال غزه به شدت زخمی شده است.

گفتنی است این دست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در نوار غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.