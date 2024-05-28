به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی منابع وصولی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در دو ماه اول سال ۱۴۰۳ حاکی از تحقق تنها ۵۳ درصد از منابع پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، آثار عدم تحقق منابع هدفمندی، استقراض از بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور و عدم انجام برخی تکالیف قانونی شده است.

در این راستا اولین جلسه کمیته وصول منابع هدفمندی در راستای تنظیم‌گری مالی و اقتصادی، با حضور مسؤولین امر در دیوان محاسبات کشور برگزار و ضمن اتخاذ تصمیمات مربوطه، تذکرات لازم به مسؤولین امر ارائه شد.