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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۸

بررسی افزایش سرمایه ایران خودرو و سایپا در صورت اصلاح قوانین

بررسی افزایش سرمایه ایران خودرو و سایپا در صورت اصلاح قوانین

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، پیرو افشای برنامه‌های شرکت ایران خودرو برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و اعلام این نکته که یکی از راهکارهای آن شرکت، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است، وحید روشن قلب مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر پنج سال یک بار امکان‌پذیر است.

وی اظهار کرد: در صورت اصلاح قوانین یا تأیید درخواست شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مبنی بر انجام این افزایش سرمایه در فواصل کمتر از پنج سال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین ارسال درخواست مطابق با ضوابط مقرر سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان بررسی درخواست این شرکت‌ها فراهم می‌شود و سازمان محدودیتی در این زمینه ندارد.

روشن قلب خاطرنشان کرد: اکنون این ۲ شرکت، اطلاعاتی مبنی بر انجام کارشناسی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه به سازمان ارسال نکرده‌اند و مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات، موظف به افشای فوری هرگونه اطلاعات با اهمیت در این زمینه هستند.

کد مطلب 6121503

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