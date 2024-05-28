به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بازدید از تیپ ۳۸۸ مکانیزه هجومی شهرستان ایرانشهر، افزود: این شهرستان یادآور نام و یاد پربرکت فرمانده معظم کل قوا (مدّ ظلّه العالی) و قدم‌گاه معظم‌له در دوران تبعید ایشان در زمان قبل از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی است و مردم ایران اسلامی به ایرانشهر و مردمان شریف آن، عشق و علاقه‌ی ویژه‌ای دارند.

وی با اشاره به استقرار یگان‌های نیروی زمینی ارتش در منطقه جنوب شرق کشور، به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: طی سالیان اخیر و با ابلاغ تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدّ ظلّه العالی)، اجرای دستورات و پیگیری مستمر فرامین سلسله‌مراتب، یگان‌های رزمی مستقر در استان سیستان و بلوچستان، شتاب فزاینده‌ای در روند پاسخ‌گویی، قدرتمندی و توان آفندی و پدافندی از خود نشان داده‌اند.

امیر حیدری تأکید کرد: تیپ ۳۸۸ مکانیزه هجومی ایرانشهر، از جمله تیپ‌های قدرتمند و برجسته نیروی زمینی ارتش هست که از توان رزمی و آمادگی هجومی فوق‌العاده‌ای بهره‌مند است و همین امر این تیپ را در دفاع از مرزهای شرقی ایران اسلامی، موفق و کارآمد کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش ارتباطات جدی و مؤثری را با نهادهای علمی و آکادمیک کشور برقرار کرده است، تصریح کرد: تیپ ۳۸۸ مکانیزه هجومی ایرانشهر، ضمن برقراری ارتباطات مستمر و کارآمد با نهادهای علمی و دانشگاهی شهرستان ایرانشهر، توانسته است در بُعد فناوری‌ها و دستاوردهای تکنولوژیک نیز پیشرفت چشم‌گیری را به دست آورد.

وی استفاده از فناوری‌های به‌روز را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در آینده نیروی زمینی ارتش قلمداد کرد و گفت: نیروی زمینی ارتش در تلاش است با تولید، طراحی، بومی‌سازی و به‌کارگیری تجهیزات و تسلیحاتی که در لبه فناوری‌های مدرن و روزآمد جهانی قرار دارند، به توان دورزنی، نقطه‌زنی، هوشمندسازی و شبکه‌ای شدن تمامی ادوات و جنگ‌افزارهای نزاجا اضافه کند تا همچنان به هرگونه تهدید و تعدی احتمالی به مرزهای کشور، به کوتاه‌ترین، مؤثرترین و مناسب‌ترین شیوه، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده دهد.

امیر سرتیپ حیدری ضمن اظهار رضایت از یگان‌های مستقر در نوار مرزی کشور، خاطرنشان کرد: بحمدالله در نیروی زمینی ارتش، شاهد بروز و ظهور اقدامات و آثار بابرکتی در زمینه آمادگی تیپ‌ها و یگان‌های رزمی نظیر تیپ ۳۸۸ مکانیزه هجومی ایرانشهر هستیم که این قبیل امور در ارتقای توان رزم و بهبود وضعیت نظارت و پایش مرزهای کشور، مثمر ثمر هستند.

شایان ذکر است طی این بازدید، امیر سرتیپ حیدری ضمن دیدار چهره به چهره با فرماندهان، مسؤولان، کارکنان پایور و وظیفه این تیپ، با تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا نیز دیدار و از صبر، رشادت و مجاهدت آنان تقدیر و قدردانی کرد.