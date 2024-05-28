گنسوی چین و اصفهان خواهر خوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جو تیانکانگ نایب‌رئیس حزب کمونیست جمهوری خلق چین در استان گنسو و هیئت همراه شامل وزیر خارجه، رئیس دپارتمان بازرگانی و رئیس فدراسیون صنعت و تجارت با امیر کرم زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و جمعی از مدیران اداره کل و همچنین نماینده ویژه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه پیش از ظهر سه شنبه در اصفهان دیدار کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در این دیدار گفت: در دیدار نایب‌رئیس حزب کمونیست چین در استان گنسو و هیئت همراه بر آمادگی اصفهان در راستای توسعه گردشگری میان دو استان گنسو و اصفهان و همچنین عقد خواهرخواندگی میان دو شهر گنسو و اصفهان تأکید شد.

امیر کرم زاده گفت: با توجه به قرارداد همکاری‌های ۲۵ ساله میان ایران و چین این امکان وجود دارد تا فرصت‌های گردشگری را به‌ویژه سرمایه‌گذاری گردشگری اصفهان به فعالان گردشگری ارائه تا بتوان از این طریق به توسعه ارتباطات دو استان یاری‌رسانی کرد.

وی افزود: بر آورده‌ها حاکی است که استان اصفهان در راستای دست‌یابی به توسعه پایدار گردشگری، حداقل نیازمند ۲۰۰ هتل جدید است، لذا با توجه به معافیت‌های مالیاتی برای ساخت هتل در پهنه استان آماده ارائه هرگونه تضمین در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران چینی در حوزه گردشگری در پهنه استان هستیم و همچنین می‌توان با برقراری پرواز مستقیم میان دو استان کمک شایان توجهی به توسعه گردشگری این دو استان کرد.

کرم زاده تصریح کرد: با توجه به حجم ارتباطات میان چین و اصفهان آماده همکاری از طریق مدیریت عالی کشور و استان در جهت ایجاد کنسولگری چین در اصفهان هستیم.

در ادامه نایب‌رئیس حزب کمونیست جمهوری خلق چین در استان گنسو گفت: ما در جلسات دولتی در چین داوطلبانه اصفهان را به‌عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردیم، زیرا بر اساس گزارش‌ها دریافته‌ایم که اصفهان نقش مهمی در توسعه تاریخ ایران داشته و با خرسندی ضمن انتقال پیشنهادهای شما به دولتمردان چین آماده توسعه همکاری‌های دو کشور هستیم.

جو تیانکانگ افزود: پیشینه ارتباطات میان دو کشور چین و ایران بر اساس جاده ابریشم به حدود ۴ هزار سال قبل می‌رسد، شواهد تاریخی حاکی است که دو شهر گنسو و اصفهان نقش مهمی در مبادلات فرهنگی و اقتصادی دو ملت ایران و چین ایفا کرده است.

نماینده عالی دولت چین در استان گنسو گفت: با توجه به پیشینه تاریخی استان گنسو، از این به بعد نمایشگاه بین‌المللی گردشگری چین در استان گنسو برگزار می‌شود، لذا افتخار داریم در سال ۲۰۲۴ میزبان اصفهان در این نمایشگاه باشیم.