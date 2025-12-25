به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر امور خارجه از نمایشگاه اصفهان با اشاره به شرایط دشوار بینالمللی اظهار کرد: با وجود فشارها و محدودیتهای خارجی، تلاش همکاران حوزه دیپلماسی و گردشگری برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران قابل تقدیر است و مردم ایران این تلاشها را بهخوبی میبینند.
وی با قدردانی از نگاه فرهنگی و انسانی مسئولان وزارت امور خارجه افزود: اصفهان به عنوان یکی از مهمترین کانونهای فرهنگ و تمدن ایران، سهم بزرگی از میراث تاریخی جهان را در خود جای داده و بخش قابل توجهی از ثروت فرهنگی دنیا در این استان متمرکز است؛ ظرفیتی که تاکنون زمینه اشتغال حدود ۷۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری خارجی تصریح کرد: اگر نتوانیم گردشگران خارجی را به اصفهان جذب کنیم، رونق صنایعدستی نیز با چالش مواجه میشود. میدان نقش جهان که بهعنوان یک اثر ثبت جهانی شناخته میشود، امروز قلب تپنده هنر اصفهان است و فرهنگ این شهر را به دیگر کشورها صادر میکند.
کرمزاده با اشاره به ضعف در حوزه معرفی و برندینگ گردشگری گفت: اصفهان از نظر تولید صنایعدستی ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما در حوزه بازاریابی گردشگری خارجی و برندینگ با محدودیتهایی روبهرو هستیم. انتظار داریم وزارت امور خارجه با همراهی و تسهیلگری، زمینه برگزاری رویدادها و رودشوهای گردشگری در خارج از کشور را فراهم کند.
وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که نمایشگاههای صنایعدستی و رویدادهای فرهنگی ایران در سفارتخانهها و حتی هتلهای خارج از کشور برگزار شود و بخشی از هزینهها نیز از سوی فعالان این حوزه تأمین شود، اما محدودیت اعتبارات دولتی و ضعف مالی بخش خصوصی از چالشهای اصلی به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین بر ضرورت بازنگری در تفاهمنامههای خواهرخواندگی شهر اصفهان با دیگر شهرهای جهان تأکید کرد و گفت: باید بررسی کنیم این خواهرخواندگیها تا چه اندازه منجر به نتایج عملی در حوزههای اقتصادی، بازرگانی و گردشگری شده و از سطح صرفاً برندینگ فراتر رفتهاند.
کرمزاده با اشاره به لزوم تسهیل نظام ارزی در صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: اگر درآمدهای حوزه گردشگری بهصورت ارزی و مشابه رویه سایر کشورها دریافت شود، این صنعت میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد استان و کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در اشتغال و ارزآوری ایفا کند.
