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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۵۹

وزارت دفاع روسیه:

سازمان منع تسلیحات شیمیایی ذخیره مواد سمی آمریکا رانادیده می‌گیرد

سازمان منع تسلیحات شیمیایی ذخیره مواد سمی آمریکا رانادیده می‌گیرد

وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: سازمان منع تسلیحات شیمیایی ذخیره‌سازی مواد سمی توسط آمریکا را نادیده می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW) ذخیره سازی توده‌ های دارای واکنش شیمیایی بسیار سمی و خطرناک توسط آمریکا را نادیده می گیرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) به توسعه و نوسازی مهمات شیمیایی ادامه می دهد. ایالات متحده سالانه حداقل ۱۰ میلیون دلار به خرید تسلیحات شیمیایی غیرکشنده برای استفاده در مناطق جنگی اختصاص می دهد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: ملی گرایان اوکراینی تلاش برای تخریب تأسیسات شیمیایی خطرناک را در دونتسک و لوهانسک متوقف نمی کنند و به این ترتیب برای غیرنظامیان این منطقه خطر ایجاد می کنند.

وزارت دفاع روسیه افزود: با موافقت ضمنی واشنگتن، استفاده از مواد سمی توسط شبه نظامیان اوکراینی ماهیت نظام مند پیدا کرده است. مسکو اعتراض رسمی خود به اینگونه اقدامات را اعلام می کند.

کد مطلب 6121620

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