  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۱۹

دیوید بکهام جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطین را محکوم کرد

دیوید بکهام جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطین را محکوم کرد

دیوید بکهام با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، کشتار کودکان فلسطینی در «رفح» را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیوید بکهام ستاره پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس و استوره منچستریونایتد و رئال مادرید با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» به حمایت از مردم فسطین برابر جنایات رژیم صهیونیستی پرداخت و حمایت خود را از قربانیان فلسطینی اعلام کرد.

بکهام در این مطلب جمله‌ای از کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف منتشر کرد که گفته است: تصاویر کودکان و خانواده‌هایی که به دنبال بمباران چادرها از شهر رفح بیرون آمد همه ما را شوکه کرد. گزارش‌هایی که از کشتار کودکان در این چادرها پناه گرفته بودند منتشر شده است نشان از اقدام غیر انسانی دارد. بیش از هفت ماه است که شاهد وقوع این فاجعه بوده ایم که منجر به کشته یا زخمی شدن هزاران کودک شده است. باید آتش بس فوری، آزادی بی قید و شرط همه گروگان‌ها و پایان دادن به کشتار بی منطق کودکان وجود داشته باشد.

دیوید بکهام جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطین را محکوم کرد

کد مطلب 6121773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      1 1
      پاسخ
      دمش گرم ، واقعاً انسان بزرگیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها