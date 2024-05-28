به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی عصر امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفتمین روز شهادت آیت الله شهید رئیسی و همراهان که در مصلی امام خمینی (ره) اهواز برگزار شد، اظهار کرد: بنده به نیابت از سرپرستی ریاست جمهوری و همه اعضای هیأت دولت، شهادت رئیس‌جمهور و هیأت همراه را به مردم خطه دلاور خیز و قهرمان پرور خوزستان تسلیت عرض می‌کنم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از حضور حماسی ملت ایران در مراسم مختلف مخصوصاً تشییع جنازه چندین میلیونی که در تهران، تبریز، مشهد و بیرجند به وقوع پیوست سپاسگزارم، این حضور حماسی سرمایه اقتدار و انتظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشید، دوگانه‌های دشمن ساخته و تهدیدهای دشمن را تبدیل به فرصت کرد.

وی با بیان اینکه پیرامون ابعاد شخصیتی آیت الله رئیسی از دوران طفولیت تا نوجوانی و جوانی باید سخنوران سخن بگویند، حماسه نویسان حماسه بنویسند، ادبا متن بنویسند و شعرا شعر بگویند، تصریح کرد: آیت الله رئیسی فرزند ایران اسلامی است، شخصیت وی با انقلاب اسلامی ایران شکل یافت و در دوران مبارزاتی قبل از انقلاب به فعالیت‌های مبارزاتی پرداخت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ذهن خلاق، عشق به تحصیل، روحیه آرمان طلبی و عدالت خواهی آیت الله رئیسی را وارد حوزه‌های علمیه کرد و در یک بازه زمانی کمتر از ۱۰ سال ره ۱۰۰ ساله را طی کرد؛ وقتی وی وارد قوه قضائیه شد به رغم وجود شخصیت‌های متعددی در قوه قضائیه، زمانی که امام می‌خواست مأموریت ویژه ای را در حوزه قضائی به کسی بسپرد اولین فردی که مورد نظر امام بود حضرت آیت الله رئیسی بود.

آیت الله ریسی تحت تأثیر قرار نمی‌گرفت

وی افزود: آیت الله رئیسی شخصیتی دانشمند، عالمی فاضل، انسانی عدالت محور در تمام تصمیماتش توأم با حکمت بود و از شجاعت منحصر به فردی برخوردار بود که تحت هیچ شرایطی تحت تأثیرات قرار نمی‌گرفت، نه تهدید او را از خدمت وا می‌داشت، نه تطمیع قلم او را کند می‌کرد و نه تشویقات ایشان را از حوزه عدالت خارج می‌کرد، امیر نفسش بود، تسلط بر مملکتِ وجودش داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دوران تصدی آیت الله رئیسی در قوه قضائیه بسیاری از اسرار نظام و مردم در قفسه سینه وی جا داشت و همواره پوشش دهنده اسرار عمومی مردم بود، اظهار کرد: در قوه قضائیه از سربازی به سرداری رسیدند، هرگاه قرار بود فسادی گریبان گیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود مرد میدان مبارزه با فساد آیت الله رئیسی بود.

دولت به متن آمد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دورانی که آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران انتخاب شد، در تمام حوزه‌ها اعم از سیاست داخلی و سیاست خارجی کار کرد، در سیاست داخلی اخلاق را نهادینه کرد؛ دولت را از حاشیه‌ها به متن خدمت آورد و به عنوان مؤثرترین شخصیت در سیاست بین الملل نقش آفرینی کرد.

مرتضوی با بیان اینکه آیت الله رئیسی مذاکراتی که توأم با وادادگی، فروش ارزش‌ها و کوتاه آمدن از آرمان‌های امامین انقلاب بود را هرگز برنمی تافت، بیان کرد: چنین زبانی در وجود آیت الله رئیسی هرگز راه نداشت. دشمن می‌گفت همه گزینه‌ها روی میز است اما آیت الله رئیسی با انسجام بخشی داخلی طرحی نو در سیاست خارجی راه انداخت تا جایی که تمامی گزینه‌های دشمن را از روی میز به زیر میز برد و تنها گزینه‌ای که در دست دشمنان ما قرار داشت مذاکره آبرومندانه، عزتمندانه و عادلانه با ملت ایران بود.

وی ادامه داد: وی در یک دوران کوتاه، ایران را در بین کشورهای اثر گذار در سیاست بین الملل قرار داد و به عضویت شانگهای درآورد، در حوزه بریکس که کار کارستانی صورت گرفت و دشمنان سر تعظیم فرود آوردند، مخالفان منتقد شدند و منتقدان دوست شدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در مراسم تشییع جنازه آیت الله رئیسی بالغ بر ۶۰ هیأت خارجی در یک بازه زمانی کمتر از ۴۸ ساعت وارد ایران شدند و بر پیکر شهید جمهور ادای احترام گذاشتند.

وی ادامه داد: امروز تمام کشورهایی که دنبال این بودند به انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران بپردازند به برکت خون شهیدان، اقتدار و عظمت در دیپلیماسی سیاسی امروز نگاهشان به انزوای سیاسی غرب آمریکای جنایت کار و رژیم غاصب و پلید صهیونیستی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مردم خوزستان گفت: شما بیش از یک هفته است که در غم فراغی که در سینه هیچکس نمی‌گنجد ماتم زده‌اید، بنده آمده‌ام تا بگویم مردم خوزستان خادم امام هشتم، هشت بار مهمان شما بودند و شما هشت بار حماسه آفریدید.

مرتضوی با بیان اینکه در سفر اول که آیت الله رئیسی به خوزستان داشتند، من هنوز معاون اجرایی نشده بودم، وی به من دستور دادند که آقای مرتضوی خوزستان را دریابید، تصریح کرد: آیت الله موسوی نماینده ولی فقیه باید شهادت شرعی بدهند که آیت الله رئیسی تمام نظام مسائل استان خوزستان را در یک سفر، کمتر از ۲۴ ساعت شناسیایی، بازطراحی، مهنسی و تبدیل به مصوبه کردند، پس از آن سفر بعد از سفری دیگر داشتند.

وی افزود: بنده فکر می‌کنم که وی علاقه‌مند بود ۸۰ بار به خوزستان بیایند چون خوزستان را مهد دلیران می‌دانست، خوزستان را مرکز دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی ایران می‌دانست و بسیار عاشق بود عاشق مردم خوزستان بود.