تداوم حملات مبارزان مقاومت فلسطین به نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مبارزان گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) موفق شدند خانهای در اردوگاه «الشعوت» واقع در جنوب شهر رفح در جنوب نوار غزه را که از پیش بمبگذاری کرده بودند به روی گروهی از نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی منفجر کنند.
بر اساس اعلام گردانهای قسام در نتیجه این عملیات مبارزان قسام، شماری از نظامیان صهیونیستِ هدف گرفتهشده به هلاکت رسیده و شمار دیگری از آنان نیز زخمی شدند.
همچنین گردانهای قسام نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در اردوگاه «یبنا» واقع در شهر رفح با خمپاره هدف قرار داد.
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که در عملیات مشترک با گردانهای قسام نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف ساختمان «نوره الکعبی» در شمال اردوگاه جبالیا هدف حملات خمپارهای قرار داده است.
همچنین مبارزان گردانهای قدس نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف ورودی صلاحالدین واقع در جنوب شهر رفح در دو مرحله با خمپاره هدف قرار دادند.
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