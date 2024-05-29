بلاروس عضویت در «پیمان نیروهای مسلح متعارف» را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس با امضای قانونی، عضویت مینسک در پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا را به حالت تعلیق درآورد.

در سند منتشرشده در تارنمای رسمی دولت بلاروس آمده است: بدین‌وسیله پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۹۰، تعلیق می‌شود.

سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس اوایل آوریل اعلام کرد که لوکاشنکو با تقدیم لایحه تعلیق عضویت این کشور در معاهده مذکور به مجلس نمایندگان مینسک، موافقت کرده است. بلاروس در سال ۱۹۹۲ این معاهده را امضا کرد. براساس اعلام دفتر ریاست جمهوری بلاروس، مینسک تمام تعهدات خود را ذیل این معاهده برآورده کرده و این در حالی است که جمهوری چک در سال ۲۰۲۲ و لهستان در سال ۲۰۲۳ از اجرای تعهدات‌شان در قبال بلاروس خودداری کردند.

براساس تایید دفتر ریاست جمهوری بلاروس، این قانون به معنای خروج مینسک از این معاهده یا توقف اجرای رویه‌های نظامی داخلی نیست. وزارت دفاع بلاروس تاکید کرده است که مینسک قصد ندارد تا در آینده نزدیک، تجهیزات نظامی و تسلیحات مرتبط با معاهده مذکور را افزایش دهد. این پیمان برای سطوح کلی مهمات و تجهیزات و تسلیحات متعارف، سازوکارهای راستی‌آزمایی تحقق تعهدات شامل تبادل اطلاعات و بازرسی‌ها، محدودیت‌هایی تعریف کرده است.