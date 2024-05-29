کشف کالای قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در بیجار

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا حین گشت زنی در محور مواصلاتی «نجف آباد- بیجار» یک دستگاه کامیون بنز حامل بار قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده تعداد ۷۸۰ عدد انواع کوله پشتی (فلش و هندزفری خور) خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه خودرو حامل بار قاچاق توقیف و یک نفر نیز دستگیر که به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.