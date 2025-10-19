گوهری آرانی: رادیاتورهای ۵۰ میلیاردی قاچاق در نجف آباد کشف شد

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران گشت کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد حین گشت زنی موثر وهدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد افزود: ماموران در بازرسی از قسمت بار این خودرو موفق شدند تعداد ۲۵ عدد رادیاتور ماشین سنگین خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر بود را کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی محموله کالای قاچاق کشف شده را حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این رابطه راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.