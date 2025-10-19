  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

گوهری آرانی: رادیاتورهای ۵۰ میلیاردی قاچاق در نجف آباد کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف ۲۵ عدد رادیاتور خودروهای سنگین قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون خبر داد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران گشت کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد حین گشت زنی موثر وهدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد افزود: ماموران در بازرسی از قسمت بار این خودرو موفق شدند تعداد ۲۵ عدد رادیاتور ماشین سنگین خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر بود را کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی محموله کالای قاچاق کشف شده را حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این رابطه راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

