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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۳۰

وزیر خارجه اردن:

ما در لحظه تاریخی برای عدالت به سر می‌بریم

ما در لحظه تاریخی برای عدالت به سر می‌بریم

وزیر خارجه اردن از مواضع برخی کشورهای اروپایی در به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و از لحظه تاریخی برای عدالت و حقوق بین المللی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت: ما در لحظه تاریخی برای عدالت و قانون بین المللی و حق ملت فلسطین در زندگی همراه با کرامت به سر می بریم.

وی افزود: به رسمیت شناختن کشور فلسطین نمایانگر احترام اسپانیا، نروژ، ایرلند و اسلوونی به قانون بین المللی است.

الصفدی بیان کرد: آینده صلح در منطقه نمی تواند اسیر کابینه کنونی اسرائیل باشد.

وزیر خارجه اردن تاکید کرد: جامعه جهانی باید تحرک فوری برای توقف سیاست ویرانگر اسرائیل به عمل آورد.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به مناطق غزه همچنان ادامه دارد و شماری دیگر بر اثر آن شهید و برخی دیگر زخمی شده اند. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای تجاور رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۳۶ هزار و ۱۷۱ شهید و شمار مجروحان به ۸۱ هزار و ۴۲۰ نفر افزایش یافته است.ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته شش جنایت کشتار جمعی دیگر در نوار غزه مرتکب شد که طی آن ۷۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۸۴ نفر زخمی شدند. هنوز پیکرهای شماری از شهدا زیر آوار یا در خیابان‌ها انباشته شده است و هلال احمر و نیروهای امدادی امکان کمک به مجروحان را ندارند.

کد مطلب 6122569

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