به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت: ما در لحظه تاریخی برای عدالت و قانون بین المللی و حق ملت فلسطین در زندگی همراه با کرامت به سر می بریم.

وی افزود: به رسمیت شناختن کشور فلسطین نمایانگر احترام اسپانیا، نروژ، ایرلند و اسلوونی به قانون بین المللی است.

الصفدی بیان کرد: آینده صلح در منطقه نمی تواند اسیر کابینه کنونی اسرائیل باشد.

وزیر خارجه اردن تاکید کرد: جامعه جهانی باید تحرک فوری برای توقف سیاست ویرانگر اسرائیل به عمل آورد.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به مناطق غزه همچنان ادامه دارد و شماری دیگر بر اثر آن شهید و برخی دیگر زخمی شده اند. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای تجاور رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۳۶ هزار و ۱۷۱ شهید و شمار مجروحان به ۸۱ هزار و ۴۲۰ نفر افزایش یافته است.ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته شش جنایت کشتار جمعی دیگر در نوار غزه مرتکب شد که طی آن ۷۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۸۴ نفر زخمی شدند. هنوز پیکرهای شماری از شهدا زیر آوار یا در خیابان‌ها انباشته شده است و هلال احمر و نیروهای امدادی امکان کمک به مجروحان را ندارند.