سعید چگینی مدیر ارتباط با رسانه انتشارات سوره مهر در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره حضور این انتشارات در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تخصیص یارانه به امور فرهنگی را یکی از راههای تأثیرگذار برای ترغیب مردم به سمت کتابخوانی دانست و گفت: خیلی از افراد با خواندن مطالب آموزشی در فضای مجازی اقناع میشوند؛ ولی از این مسئله مهمتر بحث اقتصادی ما است؛ قیمت ارز و نوسانات آن، قیمت کتاب را تحتالشعاع قرار داده و چاره این است که رسانهها مثل تلویزیون و رادیو بیشتر بحث کتابخوانی را ترویج دهند.
وی افزود: در بخش تبلیغات محیطی نیز باید بر روی مطالعه کتاب کار شود. اما مهمتر آن است که دولت باید یارانه مجزایی برای کتاب در نظر بگیرد. متأسفانه امروز کتاب به کالای لوکس تبدیل شده است، درحالیکه اگر در کنار خرید کالاهای مصرفی و روزمره یارانهای برای امور فرهنگی در نظر گرفته شود، ما شاهد گرایش مردم به کتاب و بالا رفتن سرانه مطالعه در کشور خواهیم بود.
استفاده از ظرفیت نشر کتابهای اثرگذار در جهاد تبیین
مدیر رسانه انتشارات سوره مهر با اشاره به بازدید رهبر انقلاب از انتشارات سوره مهر در سی و پنجمین نمایشگاه کتاب، به نظر ایشان در رابطه با ترویج کتاب اشاره کرد و گفت: نظر مقام معظم رهبری درباره تنوع کتابهای نمایشگاه کتاب مثبت بود و نظرشان بر این بود که باید بر روی تبلیغ، تبیین و ترویج کتابها کار شود. اقشار مختلف جامعه باید با این محصولات فرهنگی آشنا شوند تا رغبت بیشتری به مطالعه پیدا کنند.
به گفته چگینی انتشارات سوره مهر با یک هزار و بیست عنوان کتاب در نمایشگاه امسال شرکت کرد که از این تعداد ۱۱۵ عنوان جدید بود و برای بار اول در نمایشگاه کتاب حضور داشت. آبنبات لیمویی از مهرداد صدقی داستان طنز است. این کتاب در ادامه کتابهای آبنبات هلدار، نارگیلی و دارچینی امسال به نمایشگاه آمد. همچنین کتاب «ماه و بلوط» نوشته محسن مؤمنی شریف روایت گر دهه ۲۰ تا اواخر دهه ۵۰ و آغاز جنگ را در خطه کردستان روایت میکند.
مدیر رسانه انتشارات سوره مهر ادامه داد: کتاب «پری خانه ما» نوشته بهناز ضرابی زاده یکی دیگر از عناوین جدید این انتشارات است که پیش از این هم کتاب «دختر شینا» را از این نویسنده داشتیم که جزو پرفروشهای سوره مهر است و بیش از ۱۲۰ بار تجدید چاپ شده است. داستان کتاب «پری خانه ما» روایت خانواده شهدای استان همدان است؛ خانوادههایی که حداقل دو - سه و چهار شهید را تقدیم انقلاب کردهاند. راوی این کتاب زنان، مادران و خواهران شهدا هستند.
چگینی درباره پرفروشهای انتشارات سوره مهر نیز گفت: مجموعه آثار فاضل نظری، مجموعه آبنباتها و سرگذشت استعمار (ویژه نوجوانان) از نشر مهرک از پرفروشهای انتشارات سوره مهر بود. در بخش کتابهای شعر معناگرا، نیز کتاب دلبستگی از حسین دهلوی که سال گذشته جایزه جشنواره شعر فجر و جایزه کتاب سال را برنده شد، جز پرفروشهاست.
انتشارات سوره مهر در سی و پنجمین نمایشگاه کتاب ۴۱ هزار و ۹۳۴ جلد کتاب فروخت که ارزش آن بیش از ۴ میلیارد و ۱۶۷ میلیون تومان بود. از تعداد جلدهای یاد شده، ۸ هزار و ۳۵۲ جلد به کتابهای کودک اختصاص داشت. همچنین ۱۳ هزار و ۴۹۱ جلد کتاب نیز به صورت مجازی با رقمی بیش از یک میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان فروش رفت.
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