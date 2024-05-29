برقراری مسیر جدید پروازی بغداد - رشت در فرودگاه گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن میر حسینی شامگاه چهارشنبه از برقراری مسیر جدید پروازی بغداد_ رشت خبر داد و اظهار کرد: پرواز مسیر رشت_بغداد از ۱۱ خرداد ماه توسط یک شرکت هواپیمایی عراقی برقرار می‌شود.

مدیر کل فرودگاه گیلان با اشاره به اینکه این فرودگاه از امکانات و استاندارهای لازم برای برقراری پروازهای بین المللی برخوردار است، افزود: در سالهای قبل نیز از فرودگاه سردار جنگل گیلان به فرودگاه بغداد پروازهایی توسط ایرلاین‌های داخلی انجام می‌شد که این بار توسط شرکت هواپیمایی خارجی مذکور، پرواز در این مسیر از سر گرفته شد.

میرحسینی با بیان ظرفیت‌های فراوان گردشگری و اقتصادی استان گیلان، ادامه داد: همچنین تقاضای برقراری پرواز در چند مسیر جدید خارجی از جمله بصره به فرودگاه سردار جنگل گیلان رسیده که پس از اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک به آگاهی مردم شریف استان خواهد رسید.

شایان ذکر است در حال حاضر از فرودگاه رشت به مقاصد تهران، شیراز، کیش، بندرعباس، عسلویه، اهواز، اصفهان، مشهد مقدس و نجف اشرف پرواز انجام می‌گردد و پرواز مسیر بغداد نیز در روزهای جمعه هر هفته به لیست برنامه‌های هفتگی این فرودگاه اضافه شده است.